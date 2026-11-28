Близько шести високопосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа проживають на території військових баз у Вашингтоні та його околицях через побоювання за власну безпеку. Серед них — державний секретар Марко Рубіо, міністр війни Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент, генеральний прокурор Тодд Бланш і керівник апарату Білого дому Стівен Міллер із дружиною. Про це 27 листопада повідомив CNN.

За інформацією телеканалу, причинами переїзду стали загрози з боку Ірану, а також ризики фізичного насильства всередині США. Військові об’єкти забезпечують значно вищий рівень охорони, ніж звичайні приватні помешкання, і дозволяють посадовцям перебувати на території з контрольованим доступом.

Серед чиновників, які обрали такий варіант проживання, — Марко Рубіо та Піт Гегсет. Обидва перебувають на військовій базі Форт-Макнейр у Вашингтоні. Її територія має обмежений доступ, а охорона здійснюється військовими структурами.

Скотт Бессент також переїхав до військового житла після отримання погроз, пов’язаних з Іраном. Міністр фінансів США став одним із посадовців, щодо яких американські структури безпеки оцінювали ризик можливого нападу з боку іноземної держави. Бессент очолює кампанію економічного тиску Вашингтона на Тегеран, зокрема через санкційні обмеження.

Генеральний прокурор Тодд Бланш також перебрався на військовий об’єкт через побоювання за свою безпеку. За даними CNN, його переселення відбулося на тлі посилення заходів захисту високопосадовців американської адміністрації.

Окрему увагу телеканал приділив ситуації зі Стівеном Міллером та його родиною. Керівник апарату Білого дому переїхав до захищеного житлового комплексу після того, як активісти поширили листівки з адресою його приватного будинку та організували демонстрацію біля помешкання. Такі дії посилили побоювання щодо можливого переслідування чиновника та членів його сім’ї.

CNN називає нинішню кількість високопосадовців, які мешкають на військових базах з міркувань безпеки, безпрецедентною для американської адміністрації. Хоча законодавство США вже давно передбачає можливість розміщення цивільних посадовців на території військових об’єктів, раніше цією практикою користувалася значно менша кількість представників уряду.

Особливість таких резиденцій полягає не лише в охороні периметра. За описами відвідувачів, закриті військові житлові комплекси фактично функціонують як окремі невеликі поселення. На їхній території є магазини, спортивна інфраструктура, зокрема тенісні корти, та інші об’єкти повсякденного користування. Це дозволяє мешканцям значну частину часу проводити в межах контрольованої території.

Кількість чиновників, які обирають військове житло, свідчить про посилення уваги американських служб безпеки до захисту представників адміністрації. Водночас залишається питання, наскільки довго посадовці планують користуватися такими резиденціями та чи поширюватиметься практика на інших членів уряду.

Водночас практика проживання цивільних посадовців на військових об’єктах не є новою. Ще у 2008 році Пентагон обґрунтовував переселення тодішнього міністра оборони Роберта Гейтса до військового житла можливістю скоротити витрати на його охорону. Згодом подібним варіантом скористалися міністр оборони Джеймс Меттіс і державний секретар Майк Помпео під час першої президентської каденції Трампа.

Зараз питання отримало додаткову увагу Конгресу США. Комітет Палати представників зі збройних сил доручив Пентагону до 1 травня 2027 року підготувати звіт про проживання політичних призначенців на військових об’єктах у період із 1 січня 2025-го до 31 грудня 2026 року. Документ має містити інформацію про кількість таких чиновників, підстави для їхнього переселення, характер загроз, правові механізми надання житла та витрати на оренду. Окремо законодавці хочуть порівняти вартість проживання посадовців на базах із витратами на охорону їхніх приватних будинків.