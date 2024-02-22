ТОП 7 найсильніших собачих порід

У світі існує близько 400 собачих порід, серед яких є і мініатюрні “кишенькові” песики, і величезні пси розміром з молоде теля. І якщо для маленьких собак зовнішність часто є головною рисою, за якою їх обирають для тримання в домі, то від великих собак часто очікують в першу чергу значної фізичної сили – для охорони дому чи навіть для виконання певної роботи.

Видання Studyfinds зібрало думки фахівців у царині собаківництва та склало список із 7 найсильніших собак у світі.

Ось ці породи: