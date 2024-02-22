ТОП 7 найсильніших собачих порід
2024-22-02    52

ТОП 7 найсильніших собачих порід

У світі існує близько 400 собачих порід, серед яких є і мініатюрні “кишенькові” песики, і величезні пси розміром з молоде теля. І якщо для маленьких собак зовнішність часто є головною рисою, за якою їх обирають для тримання в домі, то від великих собак часто очікують в першу чергу значної фізичної сили – для охорони дому чи навіть для виконання певної роботи.

Видання Studyfinds зібрало думки фахівців у царині собаківництва та склало список із 7 найсильніших собак у світі.

Ось ці породи: 

  1. Німецька вівчарка має репутацію “найсильнішої собачої породи”. Недарма “німців” так багато в правоохоронних органах і службах безпеки по всьому світу. Але також німецька вівчарка добре себе проявляє у терапії хворих.
  2. Сибірський хаскі. Порода відома своєю силою, витривалістю та чудовою здатністю протистояти суворим погодним умовам. Попри середній зріст, дивовижна енергія та витривалість хаскі зробили хаскі чудовими їздовими собаками. Саме їх запрягають в собачі упряжки для пересування у снігових умовах крайньої півночі.
  3. Ротвейлер. Порода відзначається певним контрастом між великим розміром і силою з одного боку та милою сімейною вдачею з іншого. Ці розумні короткошерсті собаки відмінно справляються з різноманітними завданнями: пасти худобу, тягати вантаж або рятувати людей. Також їх часто використовують в правоохоронній роботі і як сторожових собак.
  4. Аляскинський маламут – це велична і потужна порода собак, відома своєю неймовірною силою та витривалістю. Вражаючі розміри і сила цієї породи роблять їх ідеальними для тягання саней і роботи в суворих умовах. Однак вони також є грайливими домашніми тваринами, які складуть чудову компанію сніговим іграм дітей.
  5. Мастиф відомий своїми значними розмірами та силою. Найчастіше їм віддають роль охоронця дому, хоча ці собаки мають м’який характер, що робить їх гарними компаньйонами для підлітків.
  6. Сенбернар з його величезними розмірами та ніжною поведінкою — це порода, яка підкорила серця багатьох любителів собак у всьому світі. Порода прославилася своїми рятувальними здібностями, перш за все у швейцарських Альпах. Їхній вражаючий розмір, густа шерсть і ніжний характер зробили їх ідеальними для пошуку заблукалих туристів. 
  7. Німецький дог. За високий зріст і м’язисту статуру німецького дога часто називають “Аполлоном серед собак”. Ця порода підходить як для роботи з вантажем, так і для охоронної діяльності. Попри значні розміри, вони грайливі, ласкаві та люблять добрі обійми. Ця ніжна сторона робить їх напрочуд гарними собаками для сімейного життя.
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