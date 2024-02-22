ТОП 7 найсильніших собачих порід

У світі існує близько 400 собачих порід, серед яких є і мініатюрні “кишенькові” песики, і величезні пси розміром з молоде теля. І якщо для маленьких собак зовнішність часто є головною рисою, за якою їх обирають для тримання в домі, то від великих собак часто очікують в першу чергу значної фізичної сили – для охорони дому чи навіть для виконання певної роботи.
Видання Studyfinds зібрало думки фахівців у царині собаківництва та склало список із 7 найсильніших собак у світі.
Ось ці породи:
- Німецька вівчарка має репутацію “найсильнішої собачої породи”. Недарма “німців” так багато в правоохоронних органах і службах безпеки по всьому світу. Але також німецька вівчарка добре себе проявляє у терапії хворих.
- Сибірський хаскі. Порода відома своєю силою, витривалістю та чудовою здатністю протистояти суворим погодним умовам. Попри середній зріст, дивовижна енергія та витривалість хаскі зробили хаскі чудовими їздовими собаками. Саме їх запрягають в собачі упряжки для пересування у снігових умовах крайньої півночі.
- Ротвейлер. Порода відзначається певним контрастом між великим розміром і силою з одного боку та милою сімейною вдачею з іншого. Ці розумні короткошерсті собаки відмінно справляються з різноманітними завданнями: пасти худобу, тягати вантаж або рятувати людей. Також їх часто використовують в правоохоронній роботі і як сторожових собак.
- Аляскинський маламут – це велична і потужна порода собак, відома своєю неймовірною силою та витривалістю. Вражаючі розміри і сила цієї породи роблять їх ідеальними для тягання саней і роботи в суворих умовах. Однак вони також є грайливими домашніми тваринами, які складуть чудову компанію сніговим іграм дітей.
- Мастиф відомий своїми значними розмірами та силою. Найчастіше їм віддають роль охоронця дому, хоча ці собаки мають м’який характер, що робить їх гарними компаньйонами для підлітків.
- Сенбернар з його величезними розмірами та ніжною поведінкою — це порода, яка підкорила серця багатьох любителів собак у всьому світі. Порода прославилася своїми рятувальними здібностями, перш за все у швейцарських Альпах. Їхній вражаючий розмір, густа шерсть і ніжний характер зробили їх ідеальними для пошуку заблукалих туристів.
- Німецький дог. За високий зріст і м’язисту статуру німецького дога часто називають “Аполлоном серед собак”. Ця порода підходить як для роботи з вантажем, так і для охоронної діяльності. Попри значні розміри, вони грайливі, ласкаві та люблять добрі обійми. Ця ніжна сторона робить їх напрочуд гарними собаками для сімейного життя.