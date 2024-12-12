Time оголосив Трампа людиною року
2024-12-12    214

Time оголосив Трампа людиною року

Журнал Time оголосив Дональда Трампа людиною року. «Політичне відродження Трампа не має рівних в американській історії”, – удеться у статті.

“Його перший термін закінчився ганьбою, коли його спроби скасувати результати виборів 2020 завершилися нападом на Капітолій США. Його уникала більшість партійних чиновників, коли він оголосив про свою кандидатуру наприкінці 2022 року на тлі численних кримінальних розслідувань.

Трохи більше через рік Трамп очистив поле республіканців, завоювавши одні з найшвидших президентських праймеріз в історії. Під час загальних виборів він провів шість тижнів у залі суду Нью-Йорка, ставши першим колишнім президентом, засудженим за злочин, — факт, який не вплинув на його підтримку.

Куля вбивці пролетіла повз його черепа менш ніж за дюйм від його черепа на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, в липні. За наступні чотири місяці він переміг не одного, а двох своїх опонентів-демократів, переміг у всіх семи штатах, що вагаються, і став першим республіканцем, який переміг за результатами всенародного голосування за 20 років. Він перебудував американську політику, переробив Республіканську партію та змусив демократів розібратися з тим, що пішло не так», – пише журнал.

Дональд Трамп
Останні новини
Time оголосив Трампа людиною року

Time оголосив Трампа людиною року
Журнал Time оголосив Дональда Трампа людиною року. «Політичне відродження Трампа читать далее
12-12, 03:56
НБУ підняв облікову ставку до 13,5% річних

НБУ підняв облікову ставку до 13,5% річних
Нацбанк України підняв свою облікову ставку через інфляцію, що розбушувалася. читать далее
12-12, 03:54
Марина Барсук: суддя, яка збагатилась на мільйони $ підчас війни, – пишуть ЗМІ

Марина Барсук: суддя, яка збагатилась на мільйони $ підчас війни, – пишуть ЗМІ
Члени сім’ї працівниці Північного апеляційного господарського суду Марини Барсук, схоже, читать далее
11-12, 10:33
Банки ще більше обмежать перекази з картки на картку

Банки ще більше обмежать перекази з картки на картку
Українські банки планують посилити обмеження переказів з картки на картку читать далее
10-12, 09:53
Накопичувальні пенсії в Україні: коли запровадять?

Накопичувальні пенсії в Україні: коли запровадять?
Стало відомо, коли запровадять накопичувальні пенсії в Україні. Мінсоцполітики оприлюднило читать далее
09-12, 05:24
Штраф за незаконне носіння військової форми: актуальні цифри

Штраф за незаконне носіння військової форми: актуальні цифри
В Україні встановлено штраф за незаконне носіння військової форми. ▪️за читать далее
09-12, 09:25
Навчальні заклади звільнять від обов’язку подавати до ТЦК дані про призовників

Навчальні заклади звільнять від обов’язку подавати до ТЦК дані про призовників
Навчальні заклади звільнять від обов’язку подавати до ТЦК дані про читать далее
09-12, 09:23
Тетяна Чорновол кликала «на передок», знаходячись при цьому в київському офісі Пашинсього, – ЗМІ

Тетяна Чорновол кликала «на передок», знаходячись при цьому в київському офісі Пашинсього, – ЗМІ
Тетяна Чорновол кликала детектива НАБУ «на передок», знаходячись в офісі читать далее
08-12, 07:36
Автосервис в Киеве: Все, что нужно знать о кузовном ремонте и детейлинге

Автосервис в Киеве: Все, что нужно знать о кузовном ремонте и детейлинге
Автосервис — это специализированное учреждение, предоставляющее широкий спектр услуг по читать далее
06-12, 04:58
Андрія Носача із СБУ судитимуть за незаконне збагачення?

Андрія Носача із СБУ судитимуть за незаконне збагачення?
Згідно з розслідуванням колишнього голови Луганської ОДА Георгія Туки, генерал читать далее
04-12, 10:09
Суддя Марина Барсук та олігарх Коломойський: що їх пов’язує? (скандальне видео)

Суддя Марина Барсук та олігарх Коломойський: що їх пов’язує? (скандальне видео)
Виявляється, суддя Марина Барсук раніше ухвалила рішення щодо низки справ, читать далее
04-12, 07:48
Ставка податку на продаж рухомого майна: оновлення 2024

Ставка податку на продаж рухомого майна: оновлення 2024
З 1 грудня діє нова ставка податку на продаж рухомого читать далее
03-12, 07:04
Яка повістка вважається врученою?

Яка повістка вважається врученою?
Якщо повістку для уточнення даних залишили в поштовій скриньці, передали читать далее
03-12, 07:02
Хто з українців втратить право на субсидії

Хто з українців втратить право на субсидії
У грудні 2024 частина українців втратить право на отримання субсидії. читать далее
30-11, 10:43
Георгій Тука: Внутрішня безпека СБУ має перевірити генерала Носача

Георгій Тука: Внутрішня безпека СБУ має перевірити генерала Носача
"Заступник скандально відомого ексочільника головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної читать далее
29-11, 05:13
Закон про підвищення податків в Україні підписано

Закон про підвищення податків в Україні підписано
Зеленський після довгої паузи підписав закон про підвищення податків, ухвалений читать далее
28-11, 10:26
Реєстр тварин запускають у Дії

Реєстр тварин запускають у Дії
В Україні на базі "Дії" запустять Єдиний державний реєстр свійських читать далее
27-11, 08:03
Податок на нерухоме майно 2025: скільки платити?

Податок на нерухоме майно 2025: скільки платити?
У 2025 році в Україні власники нерухомості повинні будуть сплатити читать далее
27-11, 08:00
Компанію Дмитра Бута “Пром-Техно Група” списали з рахунків: без рішення суду виставили штраф, – ЗМІ

Компанію Дмитра Бута “Пром-Техно Група” списали з рахунків: без рішення суду виставили штраф, – ЗМІ
У ЗМІ пройшла інформація, що Державна служба експортного контролю України читать далее
25-11, 03:00
Росія готує кібератаку на Британію

Росія готує кібератаку на Британію
РФ готує масштабну кібератаку на Британію — мільйони людей можуть читать далее
24-11, 11:11
Теги
Київ НБУ ТЦК авто війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація повістка податки спорт фільм штраф