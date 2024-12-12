Time оголосив Трампа людиною року

Журнал Time оголосив Дональда Трампа людиною року. «Політичне відродження Трампа не має рівних в американській історії”, – удеться у статті.

“Його перший термін закінчився ганьбою, коли його спроби скасувати результати виборів 2020 завершилися нападом на Капітолій США. Його уникала більшість партійних чиновників, коли він оголосив про свою кандидатуру наприкінці 2022 року на тлі численних кримінальних розслідувань.

Трохи більше через рік Трамп очистив поле республіканців, завоювавши одні з найшвидших президентських праймеріз в історії. Під час загальних виборів він провів шість тижнів у залі суду Нью-Йорка, ставши першим колишнім президентом, засудженим за злочин, — факт, який не вплинув на його підтримку.

Куля вбивці пролетіла повз його черепа менш ніж за дюйм від його черепа на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, в липні. За наступні чотири місяці він переміг не одного, а двох своїх опонентів-демократів, переміг у всіх семи штатах, що вагаються, і став першим республіканцем, який переміг за результатами всенародного голосування за 20 років. Він перебудував американську політику, переробив Республіканську партію та змусив демократів розібратися з тим, що пішло не так», – пише журнал.