TikTok тестує переказ грошей у приватних повідомленнях

TikTok розглядає запуск функції переказу грошей безпосередньо в особистих повідомленнях: відповідні ознаки виявили у коді актуальної версії застосунку для iPhone у США. Про це повідомляє Bloomberg.

Знайдені в коді фрагменти свідчать, що користувачі потенційно зможуть надсилати платежі один одному через приватні чати. Водночас функція поки не запущена, а її наявність у програмному коді не означає, що сервіс гарантовано стане доступним для користувачів.

Для обробки таких транзакцій TikTok може використовувати власний платіжний сервіс TikTok Pay. Він уже працює на окремих ринках Південно-Східної Азії, де платіжна інфраструктура TikTok розвивається як частина ширшої екосистеми компанії.

Код функції передбачає механізм підтвердження отримання коштів. Одержувач платежу, згідно з виявленими фрагментами, зможе натиснути відповідну кнопку, щоб прийняти переказ. При цьому така можливість буде доступна лише до завершення встановленого терміну дії платежу.

Для відправника передбачені повідомлення про стан транзакції. Інформація може надходити у вигляді push-сповіщення або відображатися у внутрішній поштовій скриньці TikTok. Окремо в коді згадується можливість додавати текстове повідомлення до платежу.

Поява таких функцій може розширити роль TikTok від соціальної мережі та платформи для коротких відео до сервісу, в якому частина фінансових операцій відбувається безпосередньо під час спілкування користувачів. Потенційно це може бути використано для приватних переказів або інших операцій, пов’язаних із взаємодією між користувачами платформи.

Водночас представник TikTok заявив, що функція переказу грошей у приватних повідомленнях зараз не тестується на жодному ринку. Це означає, що виявлені можливості перебувають на ранньому етапі розробки, а компанія ще може змінити механіку сервісу або взагалі не запускати його.

Для TikTok запуск такої функції також вимагатиме вирішення питань, пов’язаних із безпекою платежів, ідентифікацією користувачів та регуляторними вимогами різних країн. Особливо це стосується можливого розширення платіжних операцій на США та інші великі ринки, де фінансові сервіси підпадають під окремі правила.

TikTok Pay є частиною платіжної інфраструктури компанії, яка вже використовується в Південно-Східній Азії. Саме цей регіон став одним із ключових напрямів розвитку комерційних можливостей TikTok, зокрема завдяки поєднанню відеоконтенту, електронної торгівлі та платежів. Подальше розширення таких інструментів залежатиме від рішень компанії щодо конкретних ринків і місцевого регулювання.