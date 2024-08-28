Theft Detection Lock: новинка Android блокує телефон під час крадіжки

В Android додали унікальну функцію Theft Detection Lock: вона моментально блокує телефон під час крадіжки, пише TechRadar.

Theft Detection Lock працює на основі штучного інтелекту. Алгоритми розпізнають нетипові різкі рухи (наприклад, коли телефон вихоплюють із рук) і одночасно блокують екран на код-пароль.

Google анонсувала нововведення як ексклюзив Android 15, але джерела видання повідомляють, що воно буде доступне і на попередніх версіях ОС.

Поки що функція Theft Detection Lock доступна обмеженій кількості користувачів у Бразилії, а реліз в інших країнах обіцяють трохи пізніше.