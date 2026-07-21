The Times: Федорова розглядають як потенційного учасника майбутніх виборів
2026-21-07    110

The Times: Федорова розглядають як потенційного учасника майбутніх виборів

Колишній міністр оборони Михайло Федоров після звільнення може розглядатися як один із потенційних учасників майбутніх президентських виборів в Україні. Про це повідомила британська газета The Times, посилаючись на співрозмовників, знайомих із ситуацією. За даними видання, у політичних колах дедалі частіше обговорюють можливість створення Федоровим власного політичного проєкту після завершення воєнного стану та відновлення виборчого процесу.

У матеріалі зазначається, що один із соратників колишнього міністра повідомив журналістам про нібито наявні заклики до Федорова сформувати нову політичну силу, головним напрямом якої мають стати антикорупційні реформи. За словами співрозмовника, він уже заручився підтримкою кількох народних депутатів. Імен цих парламентарів видання не називає, а сам Федоров публічно не коментував інформацію про можливі політичні амбіції.

The Times також наводить слова анонімного народного депутата від партії «Слуга народу», який порівняв ситуацію навколо Федорова із суспільною увагою, що виникла після звільнення колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За словами співрозмовника газети, після кадрових змін саме Залужного почали розглядати як одного з потенційних конкурентів чинної влади у разі проведення президентських виборів.

Ще один депутат, якого цитує британське видання без зазначення імені, заявив, що резонанс навколо звільнення Федорова позитивно вплинув на його політичний авторитет. За його словами, представники різних політичних груп уже оцінюють можливі сценарії розвитку подій після завершення війни та скасування обмежень, пов’язаних із воєнним станом.

Згідно з Конституцією України та чинним законодавством, проведення президентських і парламентських виборів під час воєнного стану не передбачене. Питання відновлення виборчого процесу неодноразово обговорювалося українською владою та міжнародними партнерами, однак офіційних рішень щодо можливих дат виборів наразі немає.

Михайло Федоров є одним із найвідоміших українських політиків молодого покоління. До роботи в оборонному відомстві він обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації, а також був одним із ініціаторів цифровізації державних послуг і розвитку застосунку «Дія». Офіційних заяв про намір брати участь у майбутніх президентських виборах Федоров не робив, а інформація про можливе створення політичної партії ґрунтується виключно на повідомленнях джерел британського видання.

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