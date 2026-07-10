The Rolling Stones випустили 25-й студійний альбом Foreign Tongues
2026-10-07    101

The Rolling Stones випустили 25-й студійний альбом Foreign Tongues

Легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones представив свій 25-й студійний альбом Foreign Tongues («Іноземні мови»). Реліз вийшов 10 липня та містить 14 композицій загальною тривалістю 1 годину 2 хвилини. До запису платівки долучилися кілька відомих музикантів, серед яких Пол Маккартні, Стів Вінвуд, Роберт Сміт і Чад Сміт.

Новий альбом став черговою великою студійною роботою колективу, який понад шість десятиліть залишається одним із найвпливовіших гуртів світової рок-музики. Учасники The Rolling Stones продовжують випускати новий матеріал, поєднуючи класичне звучання з сучасними елементами продакшену та співпрацею з представниками різних поколінь музикантів.

До роботи над альбомом запросили музикантів із різних напрямів. Пол Маккартні, співзасновник The Beatles, уже не вперше співпрацює з учасниками The Rolling Stones. Стів Вінвуд, відомий за гуртами Traffic і Blind Faith, також узяв участь у записі. Серед гостей опинився вокаліст The Cure Роберт Сміт, а ударні партії для окремих композицій записав Чад Сміт із Red Hot Chili Peppers.

Загальна тривалість альбому перевищує одну годину, що робить його одним із найбільш масштабних релізів гурту за останні роки. До збірки увійшли 14 композицій, які охоплюють традиційний рок, блюзові мотиви та сучасні студійні аранжування. Назва Foreign Tongues підкреслює міжнародний характер проєкту та участь музикантів із різних творчих шкіл.

The Rolling Stones залишаються одним із небагатьох колективів, які після більш ніж 60 років кар’єри продовжують регулярно випускати студійні альбоми. Гурт був заснований у Лондоні в 1962 році, а його творчість мала значний вплив на розвиток рок-музики. За десятиліття колектив продав сотні мільйонів платівок у всьому світі, а його концертні тури неодноразово входили до числа найкасовіших в історії музичної індустрії.

Випуск нового альбому відбувається на тлі високого інтересу до класичного року та зростання популярності перевидань культових записів на вінілі й цифрових платформах. Музичні критики відзначають, що участь запрошених виконавців дозволяє ветеранам сцени залучати нову аудиторію, зберігаючи впізнаваний стиль гурту. Очікується, що реліз стане однією з найпомітніших музичних подій літа та може зміцнити позиції The Rolling Stones у міжнародних чартах.

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