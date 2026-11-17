Британський журнал The Economist опублікував щорічну обкладинку-шифр із прогнозами на 2027 рік, на якій відобразив сім ключових тенденцій майбутнього року. Серед них — боротьба за політичну спадщину Дональда Трампа у США, наслідки війни в Ірані, загроза китайського нападу на Тайвань, посилення ультраправих у Європі, кліматичні рекорди та нові ризики кібербезпеки через розвиток штучного інтелекту.

Одним із центральних політичних сюжетів стане питання наступництва Трампа. За оцінкою видання, у США розпочнеться боротьба за те, хто продовжить його політичний курс. Водночас президент не перетвориться на політичну «кульгаву качку» наприкінці свого перебування при владі. Журнал пропонує інший образ — Angry Bird, або «Злий птах», натякаючи на його потенційно руйнівний вплив на американську політику та міжнародні відносини.

Ще одним визначальним чинником стане ситуація навколо Ірану. The Economist не очікує чіткого врегулювання наслідків війни. Конфлікт, за прогнозом видання, матиме довгостроковий вплив на політичний баланс Близького Сходу. Довіра до США в регіоні буде підірвана, а іранський режим, попри воєнні потрясіння, може зміцнити внутрішні позиції.

У Європі журнал прогнозує подальше посилення ультраправих політичних сил. Особливу увагу видання приділяє Франції, де Марін Ле Пен матиме значні шанси на перемогу. Такий розвиток подій може ускладнити співпрацю Парижа й Берліна, яка залишається одним із головних механізмів ухвалення рішень у Європейському Союзі. Ослаблення франко-німецького партнерства здатне вплинути на спільну політику ЄС у питаннях безпеки, економіки та міжнародних відносин.

Кліматичний прогноз журналу також передбачає новий рекорд: 2027 рік може стати найспекотнішим за весь період інструментальних метеорологічних спостережень. Це означатиме продовження тенденції до зростання глобальної температури та посилення навантаження на енергетичну інфраструктуру, сільське господарство й системи водопостачання.

Окремий ризик пов’язаний із розвитком штучного інтелекту. За прогнозом The Economist, ШІ стане рушійною силою нової хвилі кібератак. Автоматизація пошуку вразливостей, створення шкідливого програмного забезпечення та підготовки персоналізованих фішингових повідомлень може розширити можливості зловмисників. Водночас компаніям і державним установам доведеться посилювати захист цифрової інфраструктури.

Міжнародна безпека в Азії залежатиме від ситуації навколо Тайваню. The Economist включив загрозу китайського нападу на острів до ключових ризиків 2027 року. Загострення протистояння між Пекіном і Тайбеєм може мати наслідки далеко за межами регіону, зокрема для відносин Китаю зі США та стабільності світових ланцюгів постачання електроніки.

Космічна галузь, за прогнозом видання, також може перейти до нового етапу розвитку. Здешевлення запусків ракет відкриє більше можливостей для приватних космічних станцій і розміщення центрів обробки даних на орбіті. Така інфраструктура може стати альтернативою наземним дата-центрам, хоча її практичне використання залежатиме від вартості обслуговування, енергозабезпечення та передачі даних.

Прогнози The Economist відображають взаємозв’язок між політичними конфліктами, технологічними змінами та глобальними економічними ризиками. Особливе значення матимуть президентські політичні процеси у США, майбутнє трансатлантичних відносин і здатність міжнародних інституцій реагувати на нові загрози. Водночас обкладинка журналу є символічною інтерпретацією очікуваних тенденцій, а не переліком гарантованих подій.