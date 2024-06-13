Texty.org.ua позбавлять американського фінансування
2024-13-06    173

Texty.org.ua позбавлять американського фінансування

У Конгресі США запропонували позбавити американське фінансування українське видання Texty.org.ua, а Ілон Маск закликав визнати це ЗМІ терористичною організацією та запровадити санкції.

Причиною скандалу стало те, що Texty.org.ua опублікували список американських організацій та осіб, які, на думку видання, виступають проти підтримки України та «пов’язані з російською пропагандою».

Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін (республіканка, близька до Трампу) назвала публікацію «списком ворогів» і заявила, що за нею стоїть Зеленський.

З’явилася також інформація, що “Тексти” одержують американські гранти. Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США ухвалив резолюцію щодо необхідності припинити американську фінансову підтримку цього українського видання, повідомив член Палати представників Джим Бенкс.

Під його постом Ілон Маск закликав додати видання “до списку терористичних організацій, які перебувають під санкціями”.

Конгресмени Джей Ді Венс та Метт Гейтц закликали держсекретаря Блінкена надати інформацію про “Тексти” до 28 червня.

Text.org.ua заявило, що розцінює те, що відбувається, як тиск на свободу слова, а також отримують “загрози фізичної розправи”.

“Ми розцінюємо цю кампанію як тиск на свободу слова та прояв шовінізму щодо громадян України. Адже наші хейтери вважають, що ми не маємо права досліджувати ті потоки хибної інформації, які вони виробляють щодо нашої країни та нас, тому що вони є громадянами США. , а ми ні”, – заявляє видання.

Texty.org.ua
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