Тетяна Чорновол кликала «на передок», знаходячись при цьому в київському офісі Пашинсього, – ЗМІ

Тетяна Чорновол кликала детектива НАБУ «на передок», знаходячись в офісі Пашинсього в центрі Києва. Саме це встановило Національне Антикорупційне Бюро України під час слідства у справі щодо заволодіння арештованими нафтопродуктами олігарха Курченка.

На офіційно оприлюдненому НАБУ записі прослуховування, чоловік зі схожим на Пашинського голосом розмовляє з колишньою депутаткою Верховної Ради Тетяною Чорновол. Саме в цей момент їй дзвонить детектив НАБУ та викликає на допит по справі розкрадання палива.

На що Тетяна Чорновол нібито починає брехати, заявляючи що зараз знаходиться на фронті – «на передку». «Приїжайте до мене, я вам багато чого покажу, я вам на «передку» всі свідчення дам, приїжайте до мене на «передок» – говорить Тетяна Чорновол, хоча в той момент вона нібито фізично була в офісі Пашинського та пила каву на вул. Липській біля Верховної Ради України, а не на фронті.

Більше того, як свідчить запис НАБУ, нібито саме під диктовку Сергія Пашинського, Тетяна Чорновол писала свій пост на Фейсбук, в якому прикривалася фронтом від слідства НАБУ. Таким чином, вона нібито фактично, своїми діями допомагала уникнути відповідальності злочинній групі, що нанесла значних збитків українській державі.

Зазначимо, що це схоже не перший випадок, коли Тетяна Чорновол прикривається фронтом для уникнення правової відповідальності чи покриття злочинів.