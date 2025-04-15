Термін БЗВП скорочується з 45 днів до місяця, – Генштаб

З 1-го травня у ЗСУ певні категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП не 45 днів, а місяць: оновлено програму базової загальної військової підготовки, сообщает Генштаб.

Таким чином зменшать навантаження на солдатів, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Оновлена програма передбачає:

▪️скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

▪️зниження рівня фізичних навантажень;

▪️формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).