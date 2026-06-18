Температура +44: синоптики оцінили ризик появи «теплового купола» над Україною

Україна найближчими днями не опиниться під впливом так званого «теплового купола», який принесе до країн Західної та Центральної Європи аномальну спеку до +44 градусів. Про це повідомив керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, зазначивши, що наразі атмосферні процеси над територією країни суттєво відрізняються від тих, які формуються над Францією та іншими регіонами Європи. За прогнозом синоптиків, в Україні наприкінці тижня очікується комфортне літнє тепло без екстремальних температур.

За словами метеоролога, головною причиною різкого підвищення температури в Західній Європі став потужний блокувальний антициклон Falk, який формує над значною частиною континенту так званий «тепловий купол». Це атмосферне явище створює своєрідний бар’єр, що утримує гаряче повітря біля поверхні землі та не дозволяє йому змішуватися з прохолоднішими повітряними масами. У результаті температура підвищується щодня, а спека стає дедалі інтенсивнішою.

За прогнозами європейських синоптиків, найвищі температурні показники очікуються в період із 22 по 24 червня. В окремих районах Франції стовпчики термометрів можуть піднятися до рекордних +44 градусів, що створює ризики для здоров’я населення, енергетичної інфраструктури та сільського господарства. Подібні погодні умови також прогнозуються в окремих регіонах Іспанії, Італії та країн Центральної Європи.

Водночас над територією України, за оцінкою Віталія Постриганя, поки відсутні умови для формування аналогічного атмосферного явища. Більша частина країни перебуває під впливом циклону, який надходить із північного сходу та приносить прохолодніше повітря із високих широт. Саме цей фактор забезпечує відносно помірний температурний режим та підтримує нестійку атмосферу з локальними дощами й грозами.

Метеоролог зазначив, що окремі короткочасні хвилі теплого повітря все ж можуть надходити в Україну, особливо за умов інтенсивного сонячного прогрівання. Однак вони не матимуть тривалого характеру й не створять масштабного «теплового купола», подібного до того, який зараз прогнозують для Західної Європи. Таким чином, різкого стрибка температури до екстремальних значень синоптики поки не очікують.

За прогнозом погоди на 19 червня, на більшій частині території України очікується сонячна та переважно суха погода. Температура повітря вночі становитиме від +11 до +16 градусів, а вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів. У вихідні, 20 та 21 червня, збережеться тепла літня погода без істотних опадів, із нічними температурами +13…+18 градусів та денними показниками +23…+28 градусів.

Фахівці зазначають, що погодна ситуація може змінюватися залежно від переміщення атмосферних фронтів, однак наразі підстав прогнозувати екстремальну спеку в Україні немає. Поточна синоптична ситуація свідчить про переважання комфортних літніх температур, тоді як рекордні показники залишатимуться характерними переважно для західної частини Європейського континенту.