Температура +44: синоптики оцінили ризик появи «теплового купола» над Україною
2026-18-06    111

Температура +44: синоптики оцінили ризик появи «теплового купола» над Україною

Україна найближчими днями не опиниться під впливом так званого «теплового купола», який принесе до країн Західної та Центральної Європи аномальну спеку до +44 градусів. Про це повідомив керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, зазначивши, що наразі атмосферні процеси над територією країни суттєво відрізняються від тих, які формуються над Францією та іншими регіонами Європи. За прогнозом синоптиків, в Україні наприкінці тижня очікується комфортне літнє тепло без екстремальних температур.

За словами метеоролога, головною причиною різкого підвищення температури в Західній Європі став потужний блокувальний антициклон Falk, який формує над значною частиною континенту так званий «тепловий купол». Це атмосферне явище створює своєрідний бар’єр, що утримує гаряче повітря біля поверхні землі та не дозволяє йому змішуватися з прохолоднішими повітряними масами. У результаті температура підвищується щодня, а спека стає дедалі інтенсивнішою.

За прогнозами європейських синоптиків, найвищі температурні показники очікуються в період із 22 по 24 червня. В окремих районах Франції стовпчики термометрів можуть піднятися до рекордних +44 градусів, що створює ризики для здоров’я населення, енергетичної інфраструктури та сільського господарства. Подібні погодні умови також прогнозуються в окремих регіонах Іспанії, Італії та країн Центральної Європи.

Водночас над територією України, за оцінкою Віталія Постриганя, поки відсутні умови для формування аналогічного атмосферного явища. Більша частина країни перебуває під впливом циклону, який надходить із північного сходу та приносить прохолодніше повітря із високих широт. Саме цей фактор забезпечує відносно помірний температурний режим та підтримує нестійку атмосферу з локальними дощами й грозами.

Метеоролог зазначив, що окремі короткочасні хвилі теплого повітря все ж можуть надходити в Україну, особливо за умов інтенсивного сонячного прогрівання. Однак вони не матимуть тривалого характеру й не створять масштабного «теплового купола», подібного до того, який зараз прогнозують для Західної Європи. Таким чином, різкого стрибка температури до екстремальних значень синоптики поки не очікують.

За прогнозом погоди на 19 червня, на більшій частині території України очікується сонячна та переважно суха погода. Температура повітря вночі становитиме від +11 до +16 градусів, а вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів. У вихідні, 20 та 21 червня, збережеться тепла літня погода без істотних опадів, із нічними температурами +13…+18 градусів та денними показниками +23…+28 градусів.

Фахівці зазначають, що погодна ситуація може змінюватися залежно від переміщення атмосферних фронтів, однак наразі підстав прогнозувати екстремальну спеку в Україні немає. Поточна синоптична ситуація свідчить про переважання комфортних літніх температур, тоді як рекордні показники залишатимуться характерними переважно для західної частини Європейського континенту.

аномальна спека, антициклон Falk, Віталій Постригань, Європа, клімат, літо 2026, погода, прогноз погоди, синоптик, спека, температура повітря, тепловий купол, Україна, Франція, Черкаський гідрометцентр
Останні новини
Ціни на нафту впали до мінімуму з початку війни Ірану після перемир’я

Ціни на нафту впали до мінімуму з початку війни Ірану після перемир’я
Світові ціни на нафту різко знизилися після досягнення домовленості про читать далее
18-06, 17:16
Електромобілі зменшують викиди на 60%, — дослідження MIT

Електромобілі зменшують викиди на 60%, — дослідження MIT
Електромобілі та гібридні автомобілі загалом створюють менше шкідливих викидів, ніж читать далее
18-06, 15:40
У Києві квартиру пенсіонера продали через борги за комуналку

У Києві квартиру пенсіонера продали через борги за комуналку
У Києві квартиру літнього чоловіка продали на електронному аукціоні через читать далее
18-06, 15:37
Apple може підвищити ціни на iPhone через дефіцит чипів пам’яті

Apple може підвищити ціни на iPhone через дефіцит чипів пам’яті
Компанія Apple готується до підвищення цін на частину своєї продукції читать далее
18-06, 15:36
Температура +44: синоптики оцінили ризик появи «теплового купола» над Україною

Температура +44: синоптики оцінили ризик появи «теплового купола» над Україною
Україна найближчими днями не опиниться під впливом так званого «теплового читать далее
18-06, 15:33
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%: якою буде інфляція?

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%: якою буде інфляція?
Правління Національного банку України 18 червня ухвалило рішення залишити облікову читать далее
18-06, 15:27
У московських аеропортах скасували понад 500 рейсів через атаку дронів

У московських аеропортах скасували понад 500 рейсів через атаку дронів
У московському авіаційному вузлі 18 червня зафіксовано масштабні перебої в читать далее
18-06, 15:01
США та Іран підписали меморандум про мир: нафта подешевшала більш ніж на 2%

США та Іран підписали меморандум про мир: нафта подешевшала більш ніж на 2%
США та Іран 18 червня 2026 року офіційно підписали меморандум читать далее
18-06, 14:38
Іван Калюжний: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Іван Калюжний: біографія та цікаві факти про українського футболіста
Іван Калюжний — український футболіст, який виступає на позиції центрального читать далее
18-06, 14:18
ФРС зберегла ставку на першому засіданні під головуванням Кевіна Уорша: що це означає?

ФРС зберегла ставку на першому засіданні під головуванням Кевіна Уорша: що це означає?
Федеральна резервна система США за підсумками першого засідання під головуванням читать далее
18-06, 14:12
Верховен закликав до реваншу з Усиком після рішення комісії

Верховен закликав до реваншу з Усиком після рішення комісії
Ріко Верховен у червні 2026 року публічно запропонував Олександру Усику читать далее
18-06, 11:37
Трамп ініціює обговорення ліцензій на виробництво зброї в Україні

Трамп ініціює обговорення ліцензій на виробництво зброї в Україні
Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 у Франції читать далее
18-06, 11:29
Monobank запроваджує комісію за поповнення через термінали EasyPay

Monobank запроваджує комісію за поповнення через термінали EasyPay
З 1 липня 2026 року клієнти Monobank платитимуть комісію за читать далее
18-06, 10:38
Коли святкувати Івана Купала у 2026 році: дата, традиції та заборони

Коли святкувати Івана Купала у 2026 році: дата, традиції та заборони
Свято Івана Купала залишається одним із найвідоміших народних свят в читать далее
18-06, 10:36
Дмитро Комаров: біографія та цікаві факти про телеведучого

Дмитро Комаров: біографія та цікаві факти про телеведучого
Дмитро Комаров — український журналіст, телеведучий, фотограф і мандрівник, який читать далее
18-06, 10:33
Англія з шістьма голами стартувала на ЧС-2026 перемогою над Хорватією

Англія з шістьма голами стартувала на ЧС-2026 перемогою над Хорватією
Збірна Англії розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026 перемогою над Хорватією читать далее
18-06, 10:31
Дантес і KOLA зіграли весілля у новому кліпі MONATIK

Дантес і KOLA зіграли весілля у новому кліпі MONATIK
Українські артисти Володимир Дантес і KOLA несподівано з'явилися в образі читать далее
18-06, 09:41
Володимир Дантес: біографія та цікаві факти про українського співака і телеведучого

Володимир Дантес: біографія та цікаві факти про українського співака і телеведучого
Володимир Дантес — український співак, телеведучий, радіоведучий, блогер та актор, читать далее
18-06, 09:39
Інновації в ландшафтному благоустрої: чому модульні системи змінюють наше сприйняття території

Інновації в ландшафтному благоустрої: чому модульні системи змінюють наше сприйняття території
Нова ера благоустрою: швидкість, надійність та естетика Сучасний ландшафтний дизайн читать далее
18-06, 09:30
Ольга Сопіт вперше в історії України виграла Євро з фехтування на рапірі

Ольга Сопіт вперше в історії України виграла Євро з фехтування на рапірі
Українська рапіристка Ольга Сопіт 17 червня 2026 року стала чемпіонкою читать далее
18-06, 09:13
Теги
Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком фінансовий моніторинг фінансові операції