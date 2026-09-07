Телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари
2026-07-09    133

Телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари

Суд у Каїрі 5 вересня засудив єгипетську телеведучу Сару Халіфу та ще 11 обвинувачених до смертної кари у справі про виготовлення і незаконний обіг синтетичних наркотиків. За даними єгипетських державних ЗМІ, слідство вилучило понад 750 кг наркотиків і сировини, а також виявило два приміщення, які використовувалися як лабораторії.

Халіфі 39 років. Вона стала відомою завдяки телевізійній програмі Mission Impossible, присвяченій питанням безпеки та злочинності. Окрім роботи на телебаченні, вона володіє клінікою косметичної хірургії та продюсерською компанією, яка займається організацією заходів.

У справі загалом проходили 28 людей. Прокуратура звинуватила фігурантів у створенні організованого злочинного угруповання, яке імпортувало з-за кордону сировину для виробництва синтетичних наркотиків, виготовляло їх і готувало до подальшого збуту. Слідство також висунуло обвинувачення у незаконному зберіганні та носінні вогнепальної зброї і боєприпасів.

За версією прокуратури, учасники угруповання розподілили між собою функції: одні відповідали за придбання та ввезення сировини, інші — за виробництво, треті — за розповсюдження готової продукції. Для зберігання матеріалів і виготовлення наркотиків використовувалася житлова нерухомість. Під час розслідування правоохоронці знайшли там також нелегальну зброю та боєприпаси.

Обвинувачення, за даними єгипетських ЗМІ, ґрунтувалося, зокрема, на свідченнях 20 людей, а також технічних і цифрових доказах — повідомленнях, фотографіях та відеозаписах, які прокуратура вважає такими, що підтверджують діяльність групи. У межах справи влада також вживала заходів щодо активів обвинувачених та їхніх банківських рахунків.

Халіфа заперечувала свою причетність до злочинної діяльності. Під час розгляду справи вона заявляла про невинуватість. Її захист також вказував на процесуальні порушення та висловлював намір оскаржити вирок. Рішення суду не є остаточним: засуджені мають право подати апеляцію до Касаційного суду Єгипту.

Перед винесенням смертного вироку суд звернувся до Великого муфтія Єгипту для отримання релігійного висновку. Така процедура є обов’язковою у справах, де суд розглядає можливість призначення смертної кари, однак висновок муфтія має консультативний характер і не зобов’язує суд ухвалювати відповідне рішення.

Окрім 12 смертних вироків, у цій справі суд призначив дев’ятьом підсудним довічне ув’язнення, а сімох виправдав. Таким чином, смертні вироки отримали не всі учасники процесу. Ще двоє підозрюваних, за повідомленнями єгипетських ЗМІ, залишаються в розшуку.

Для Халіфи судове переслідування не обмежилося основною наркотичною справою. В іншому провадженні її засудили до трьох років ув’язнення за інцидент із молодим чоловіком, пов’язаний із його незаконним утриманням, побиттям та зйомкою. Окремо вона також фігурує у справі про вживання наркотиків.

Єгипетське законодавство передбачає смертну кару, зокрема, за торгівлю наркотиками, терористичні злочини та умисне вбивство. За даними Єгипетської комісії з прав і свобод, у 2025 році суди країни винесли 541 смертний вирок. Водночас винесення такого рішення не означає його негайного виконання, оскільки вирок може бути оскаржений у встановленому судовому порядку.

Єгипет, Каїр, наркотрафік, Сара Халіфа, смертна кара
Останні новини
Вікторія Маремуха-Беллє: біографія та цікаві факти про акторку та блогерку

Вікторія Маремуха-Беллє: біографія та цікаві факти про акторку та блогерку
Вікторія Маремуха-Беллє — українська акторка, модель і блогерка, яка стала читать далее
07-09, 09:44
Владислав Ільїн: біографія та цікаві факти про пластуна

Владислав Ільїн: біографія та цікаві факти про пластуна
Владислав Ільїн — український військовослужбовець і вихованець «Пласту», який загинув читать далее
07-09, 09:41
Єлизавета Івахненко: біографія та цікаві факти про фігурантку справи НАБУ

Єлизавета Івахненко: біографія та цікаві факти про фігурантку справи НАБУ
Єлизавета Івахненко — аспірантка Національного університету «Одеська юридична академія», яка читать далее
07-09, 09:39
Телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари

Телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари
Суд у Каїрі 5 вересня засудив єгипетську телеведучу Сару Халіфу читать далее
07-09, 09:36
Українців попередили про можливий тривалий дефіцит ліків

Українців попередили про можливий тривалий дефіцит ліків
Економіст Олексій Кущ заявив, що в Україні не очікується масового читать далее
07-09, 09:31
АдГ здобула рекордну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт

АдГ здобула рекордну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт
Партія «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) здобула рекордні 43,8% голосів на читать далее
07-09, 09:29
Уіткофф анонсував тристоронні переговори РФ, США та України

Уіткофф анонсував тристоронні переговори РФ, США та України
Спецпредставник президента США Стів Уіткофф заявив у Києві, що про читать далее
06-09, 20:47
ЗМІ розкрили можливі деталі нового мирного плану Трампа

ЗМІ розкрили можливі деталі нового мирного плану Трампа
Українське видання «Главком» опублікувало можливі деталі нового мирного плану щодо читать далее
06-09, 20:43
Декриміналізація порно може принести Україні $25 млн на рік

Декриміналізація порно може принести Україні $25 млн на рік
Україна розглядає можливість декриміналізації дорослого порнографічного контенту та його оподаткування, читать далее
06-09, 17:51
Яке церковне свято 7 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 7 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
7 вересня 2026 року православна церква відзначає Передсвято Різдва Пресвятої читать далее
06-09, 15:04
Сергій Кропива: біографія та цікаві факти про посадовця Офісу генпрокурора

Сергій Кропива: біографія та цікаві факти про посадовця Офісу генпрокурора
Сергій Кропива — український правоохоронець і державний службовець, який тривалий читать далее
06-09, 14:27
Наталі Портман втретє стала мамою: що відомо про дитину

Наталі Портман втретє стала мамою: що відомо про дитину
45-річна американська акторка Наталі Портман втретє стала мамою — дитина читать далее
06-09, 10:22
Ушаков розповів про переговори Путіна з Віткоффом і Кушнером

Ушаков розповів про переговори Путіна з Віткоффом і Кушнером
У Москві 5 вересня президент РФ Володимир Путін провів понад читать далее
06-09, 10:17
Руслан Кравченко: біографія та цікаві факти про генпрокурора

Руслан Кравченко: біографія та цікаві факти про генпрокурора
Руслан Андрійович Кравченко — український прокурор і державний діяч, який читать далее
06-09, 10:13
Грошова компенсація за продукти харчування у 2026 році: хто має право

Грошова компенсація за продукти харчування у 2026 році: хто має право
У 2026 році громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть читать далее
06-09, 10:09
Росія оголосила паузу в ударах по Києву на три доби

Росія оголосила паузу в ударах по Києву на три доби
Президент РФ Володимир Путін доручив із опівночі 5 вересня протягом читать далее
05-09, 16:29
Яке церковне свято 6 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 6 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
6 вересня 2026 року за новим церковним календарем православна церква читать далее
05-09, 13:59
Weekly Digest of Events in Ukraine (August 29 – September 5, 2026): a brief overview

Weekly Digest of Events in Ukraine (August 29 – September 5, 2026): a brief overview
The past week in Ukraine was marked by a sharp читать далее
05-09, 13:55
Віткофф і Кушнер у Москві: Трамп передав нову пропозицію

Віткофф і Кушнер у Москві: Трамп передав нову пропозицію
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять читать далее
05-09, 12:20
НАБУ та САП викрили організацію, що «кришувала» кол-центри

НАБУ та САП викрили організацію, що «кришувала» кол-центри
НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, читать далее
05-09, 12:15
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар