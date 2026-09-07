Телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари

Суд у Каїрі 5 вересня засудив єгипетську телеведучу Сару Халіфу та ще 11 обвинувачених до смертної кари у справі про виготовлення і незаконний обіг синтетичних наркотиків. За даними єгипетських державних ЗМІ, слідство вилучило понад 750 кг наркотиків і сировини, а також виявило два приміщення, які використовувалися як лабораторії.

Халіфі 39 років. Вона стала відомою завдяки телевізійній програмі Mission Impossible, присвяченій питанням безпеки та злочинності. Окрім роботи на телебаченні, вона володіє клінікою косметичної хірургії та продюсерською компанією, яка займається організацією заходів.

У справі загалом проходили 28 людей. Прокуратура звинуватила фігурантів у створенні організованого злочинного угруповання, яке імпортувало з-за кордону сировину для виробництва синтетичних наркотиків, виготовляло їх і готувало до подальшого збуту. Слідство також висунуло обвинувачення у незаконному зберіганні та носінні вогнепальної зброї і боєприпасів.

За версією прокуратури, учасники угруповання розподілили між собою функції: одні відповідали за придбання та ввезення сировини, інші — за виробництво, треті — за розповсюдження готової продукції. Для зберігання матеріалів і виготовлення наркотиків використовувалася житлова нерухомість. Під час розслідування правоохоронці знайшли там також нелегальну зброю та боєприпаси.

Обвинувачення, за даними єгипетських ЗМІ, ґрунтувалося, зокрема, на свідченнях 20 людей, а також технічних і цифрових доказах — повідомленнях, фотографіях та відеозаписах, які прокуратура вважає такими, що підтверджують діяльність групи. У межах справи влада також вживала заходів щодо активів обвинувачених та їхніх банківських рахунків.

Халіфа заперечувала свою причетність до злочинної діяльності. Під час розгляду справи вона заявляла про невинуватість. Її захист також вказував на процесуальні порушення та висловлював намір оскаржити вирок. Рішення суду не є остаточним: засуджені мають право подати апеляцію до Касаційного суду Єгипту.

Перед винесенням смертного вироку суд звернувся до Великого муфтія Єгипту для отримання релігійного висновку. Така процедура є обов’язковою у справах, де суд розглядає можливість призначення смертної кари, однак висновок муфтія має консультативний характер і не зобов’язує суд ухвалювати відповідне рішення.

Окрім 12 смертних вироків, у цій справі суд призначив дев’ятьом підсудним довічне ув’язнення, а сімох виправдав. Таким чином, смертні вироки отримали не всі учасники процесу. Ще двоє підозрюваних, за повідомленнями єгипетських ЗМІ, залишаються в розшуку.

Для Халіфи судове переслідування не обмежилося основною наркотичною справою. В іншому провадженні її засудили до трьох років ув’язнення за інцидент із молодим чоловіком, пов’язаний із його незаконним утриманням, побиттям та зйомкою. Окремо вона також фігурує у справі про вживання наркотиків.

Єгипетське законодавство передбачає смертну кару, зокрема, за торгівлю наркотиками, терористичні злочини та умисне вбивство. За даними Єгипетської комісії з прав і свобод, у 2025 році суди країни винесли 541 смертний вирок. Водночас винесення такого рішення не означає його негайного виконання, оскільки вирок може бути оскаржений у встановленому судовому порядку.