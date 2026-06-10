Telegram запустив повноцінний додаток для Apple Watch
2026-10-06    92

Telegram запустив повноцінний додаток для Apple Watch

Месенджер Telegram отримав повністю нативний додаток для смартгодинників Apple Watch. Про запуск нової версії застосунку повідомив співзасновник Telegram Павло Дуров. Відтепер користувачі можуть спілкуватися, надсилати стікери та голосові повідомлення безпосередньо зі своїх годинників, не використовуючи смартфон для виконання основних функцій месенджера.

Новий застосунок став одним із найпомітніших оновлень Telegram для екосистеми Apple за останній час. Раніше власники Apple Watch мали обмежений доступ до функцій месенджера через сповіщення або сторонні рішення. Тепер користувачі отримали окремий повноцінний інтерфейс, адаптований під невеликий екран розумного годинника.

За словами Павла Дурова, додаток створений спеціально для операційної системи watchOS і працює як нативне рішення. Це означає, що інтерфейс та функціональність оптимізовані під особливості Apple Watch. Користувачі можуть переглядати вхідні повідомлення, відкривати особисті та групові чати, швидко відповідати співрозмовникам, надсилати емодзі та стікери, а також записувати голосові повідомлення за допомогою вбудованого мікрофона пристрою.

Поява Telegram на Apple Watch розширює можливості використання месенджера в ситуаціях, коли смартфон недоступний або його незручно діставати. Це може бути корисним під час тренувань, прогулянок, поїздок або роботи, де швидкий доступ до повідомлень є важливим фактором. Водночас користувачі отримують змогу оперативно реагувати на нові повідомлення без необхідності постійно взаємодіяти з телефоном.

Ринок смартгодинників залишається одним із найбільш динамічних сегментів споживчої електроніки. За оцінками аналітиків, Apple Watch продовжує утримувати провідні позиції серед носимих пристроїв у світі. Саме тому великі технологічні компанії та розробники програмного забезпечення активно адаптують свої сервіси для цієї платформи. Telegram раніше зосереджувався переважно на мобільних та десктопних версіях, однак останніми роками поступово розширює присутність на різних типах пристроїв.

Важливою особливістю оновлення стала підтримка голосових повідомлень безпосередньо через годинник. Ця функція залишається однією з найпопулярніших серед користувачів Telegram і тепер доступна навіть без необхідності переходити до смартфона. Також реалізовано можливість перегляду повідомлень у реальному часі та швидкої взаємодії з чатами через сенсорний екран Apple Watch.

Запуск окремого застосунку може посилити конкуренцію Telegram із іншими популярними месенджерами, які вже мають підтримку носимих пристроїв. Розширення функціональності для Apple Watch також вписується в загальну стратегію розвитку сервісу, яка передбачає збільшення кількості платформ та сценаріїв використання месенджера.

На сьогодні Telegram входить до числа найбільших месенджерів світу з аудиторією у сотні мільйонів активних користувачів. Компанія регулярно додає нові функції, спрямовані на покращення комунікації, безпеки та зручності користування сервісом. Інтеграція з Apple Watch стала черговим кроком у розвитку екосистеми месенджера та розширенні його можливостей для власників сучасних гаджетів.

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