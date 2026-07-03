Телефони на уроках можуть заборонити: законопроєкт доопрацюють
2026-03-07    108

Телефони на уроках можуть заборонити: законопроєкт доопрацюють

У Верховній Раді України розглянули законопроєкт, який пропонує обмежити використання мобільних телефонів, планшетів і смартгодинників під час навчального процесу. Документ передбачає заборону користування персональними гаджетами на уроках, за винятком випадків, коли вони необхідні для навчання або з медичних причин. Водночас профільний парламентський комітет рекомендував доопрацювати ініціативу, тому жодних нових обмежень наразі не запроваджено.

Законодавча ініціатива спрямована на врегулювання використання електронних пристроїв у закладах загальної середньої освіти. Автори документа вважають, що постійне користування смартфонами під час занять негативно впливає на концентрацію учнів, дисципліну та якість засвоєння навчального матеріалу. У проєкті пропонується заборонити використання телефонів, планшетів і смартгодинників безпосередньо під час уроків, якщо вони не застосовуються як навчальний інструмент або не потрібні дитині через стан здоров’я.

Під час розгляду документа у Верховній Раді профільний комітет дійшов висновку, що законопроєкт потребує доопрацювання. Депутати звернули увагу на необхідність чіткіше визначити механізми реалізації запропонованих норм, а також врахувати практичні аспекти їх застосування у школах. Поки документ не буде доопрацьований та повторно розглянутий, чинне законодавство залишається без змін.

На сьогодні в Україні немає загальнодержавної заборони на використання мобільних пристроїв під час навчального процесу. Порядок користування гаджетами визначається внутрішніми правилами кожного навчального закладу. Адміністрації шкіл можуть самостійно встановлювати вимоги щодо використання телефонів на уроках, погоджуючи їх із педагогічною радою, батьками та учнями відповідно до чинних нормативних документів.

Одним із питань, яке враховують під час обговорення законодавчих змін, є безпекова функція мобільних телефонів. У сучасних умовах смартфони використовуються не лише як засіб зв’язку з батьками, а й для оперативного реагування під час повітряних тривог, надзвичайних ситуацій або інших ризиків. Крім того, мобільні пристрої можуть слугувати інструментом фіксації випадків булінгу, насильства чи інших порушень прав дітей у закладах освіти.

Дискусії щодо обмеження використання смартфонів у школах тривають і в інших країнах. У низці європейських держав уже діють різні моделі регулювання — від повної заборони використання телефонів під час навчального дня до часткових обмежень лише на час проведення уроків. При цьому більшість таких рішень передбачає винятки для освітніх програм, дітей із медичними потребами або інших обґрунтованих випадків.

Освітяни також звертають увагу, що сучасні цифрові технології дедалі частіше інтегруються в навчальний процес. Смартфони й планшети використовуються для роботи з електронними підручниками, проходження онлайн-тестів, виконання інтерактивних завдань та доступу до цифрових освітніх платформ. Саме тому під час підготовки остаточної редакції законопроєкту необхідно знайти баланс між дисципліною на уроках і можливістю використовувати сучасні технології як навчальний інструмент.

Подальша доля документа залежатиме від результатів його доопрацювання та повторного розгляду парламентом. До ухвалення відповідного закону правила користування мобільними телефонами, планшетами та смартгодинниками в українських школах і надалі визначатимуться на рівні окремих закладів освіти.

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