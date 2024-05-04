ТЦК сможуть штрафувати українців заочно
2024-04-05    193

ТЦК сможуть штрафувати українців заочно

Законопроект про відповідальність за порушення правил військового обліку 10379, схвалений до другого читання правоохоронним комітетом Ради, передбачає заочні штрафи без рішення суду на вимогу ТЦК. Про це розповів перший заступник голови Комітету Андрій Осадчук (фракція “Голос”).

“Основне нововведення законопроекту, який підтримав комітет: за чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, його присутність. Треба скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видається постанова, яка вже є документом для стягнення грошей”. Так ось на вимогу Генштабу та Міноборони процедуру складання протоколу прибрали”, – розповів Осадчук.

Він зазначив, що такі прецеденти у законодавстві вже є, наприклад, у разі накладення штрафів за перевищення швидкості із використанням фотофіксації порушення.

“Схема буде така, що ТЦК отримає право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє її вам, якщо ви її не платите, – виконавча служба, блокування рахунків тощо. Тобто саме таким інструментом Кабмін досягатиме того дуже токсичного варіанту, про яке всі говорили і всі були проти – блокування рахунків, блокування майна. Тобто якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все робитиметься”, – сказав депутат.

Він висловив побоювання, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов’язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміна місця проживання, отримання документів про освіту, закордонний паспорт тощо).

“Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх… Я думаю, що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років – у них були подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це.

Водночас він зазначив, що до другого читання комітет прибрав із урядової версії законопроекту низку найжорсткіших норм.

“Ми повністю прибрали кримінальну відповідальність за відмову від ВВК. Загалом цю тему закрито. Ми прибрали всі ці новації про адміністративний арешт, тому що велике бажання було заарештовувати на три доби, це ми повністю прибрали”, – сказав член комітету.

За його словами, також зменшено максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку.

“Штрафи порівняно з тим, як хотів це Кабмін, зменшили десь раз на 4-5. Але вони все одно залишилися більшими. Для фізичних осіб на період військового стану це аж до 25 500 гривень, а для юридичних осіб там мало не не до 60 000. Тобто рівень штрафів значний, він приблизно в 5 разів більший за діючий рівень», – сказав Осадчук.

Коли законопроект голосуватиметься у другому читанні поки невідомо, але, швидше за все, це буде до 18 травня, коли набирає чинності інший закон – про посилення мобілізації.

мобілізація, ТЦК
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