ТЦК почали використовувати бодікамери
2024-05-03    70

ТЦК почали використовувати бодікамери

Працівники ТЦК почали використовувати бодікамери. Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Істомін.

Він зазначив, що якщо людина не хоче спілкуватися з представниками ТЦК і СП вдома, тоді вони спілкуються з нею у громадських місцях: на вулицях та блокпостах. Також бувають випадки, коли військовозобов’язані самі просять виписати їм повістку.

Ще один метод оповіщення – передача розпоряджень на підприємства, які керівник вручає своїм підлеглим. Органи влади залучають активніше до цього процесу.

“До речі, наші представники почали використовувати бодікамери, щоб у разі конфлікту він був зафіксований з обох сторін і на цьому було менше маніпуляцій” – зазначив Істомін

ТЦК, ТЦК та СП
Останні новини
ТЦК почали використовувати бодікамери

ТЦК почали використовувати бодікамери
Працівники ТЦК почали використовувати бодікамери. Про це заявив речник Полтавського читать далее
05-03, 01:06
Біткоїн перевищив позначку $65000

Біткоїн перевищив позначку $65000
У понеділок, 4 березня, курс біткоїну зріс до дворічного максимуму читать далее
05-03, 09:22
“Сергей Котов”: ВСУ затопили черговий російський корабель

“Сергей Котов”: ВСУ затопили черговий російський корабель
В ніч на 5 березня жителі Кримського півострова чули вибухи на південному читать далее
05-03, 09:13
IronGlass: “Дюну” 2 знімали об’єктиви української компанії

IronGlass: “Дюну” 2 знімали об’єктиви української компанії
Об’єктиви від української компанії IronGlass використовували на зйомках другої частини читать далее
04-03, 08:50
Мінфін готує підвищення військового збору та акцизів. Кого зачеплять податкові зміни?

Мінфін готує підвищення військового збору та акцизів. Кого зачеплять податкові зміни?
Мобілізація додаткових доходів державного бюджету на 2024 рік включає заходи читать далее
04-03, 01:51
Каріна Мазяр: модель потрапила у скандал

Каріна Мазяр: модель потрапила у скандал
Відомий журнал «Vogue Ukraine» розкритикували через нову обкладинку під назвою читать далее
04-03, 08:55
Схід США йде під воду

Схід США йде під воду
Східне узбережжя США швидко йде під воду. Про це розповіли читать далее
04-03, 08:48
КАБ на Курахове: росіяни обстріляли місто, багато поранених

КАБ на Курахове: росіяни обстріляли місто, багато поранених
3 березня росіяни обстріляли КАБ центр міста Курахове у Донецькій читать далее
04-03, 08:41
На одного депутата ВРУ витрачають більше 1,5 млн грн

На одного депутата ВРУ витрачають більше 1,5 млн грн
З'явилась інформація про те, скільки грошей та на які потреби читать далее
03-03, 08:58
Київ паде, якщо Україна не отримає допомогу, – генерал Міллі

Київ паде, якщо Україна не отримає допомогу, – генерал Міллі
На Україну чекає смерть, якщо Конгрес не ухвалить пакет допомоги. читать далее
03-03, 08:55
Законопроект про мобілізацію: Е-повістки, зниження віку з 27 до 25, блокування рахунків відмінили

Законопроект про мобілізацію: Е-повістки, зниження віку з 27 до 25, блокування рахунків відмінили
Парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ читать далее
03-03, 04:57
Карт-бланш Сирського: Зеленський дав добро на будь-які кадрові зміни в армії

Карт-бланш Сирського: Зеленський дав добро на будь-які кадрові зміни в армії
Президент Володимир Зеленський очікує на початку наступного тижня конкретних пропозицій головнокомандувача ЗСУ читать далее
03-03, 04:25
Скасування 8 березня в Україні: у ВРУ з’явився законопроект

Скасування 8 березня в Україні: у ВРУ з’явився законопроект
Законопроєкт про скасування 8 березня в Україні перебуває в комітеті читать далее
03-03, 03:56
Інгушетія у шоці від перестрілки силовиків та невідомих бойовиків

Інгушетія у шоці від перестрілки силовиків та невідомих бойовиків
У місті Карабулак в Інгушетії (РФ) триває боєзіткнення та кількагодинна читать далее
03-03, 09:26
Одеса: 9 людей загинуло після падіння безпілотника

Одеса: 9 людей загинуло після падіння безпілотника
Вранці 3 березня, більше ніж через добу після російської атаки безпілотниками по читать далее
03-03, 09:21
Відомі бізнесмени Андрій Баронов та Ратмір Тімашев відмовились від російського громадянства

Відомі бізнесмени Андрій Баронов та Ратмір Тімашев відмовились від російського громадянства
Творці компанії Veem Software Андрій Баронов та Ратмір Тімашев, які читать далее
02-03, 09:38
НЛО з’явилось над лінією фронта в Україні

НЛО з’явилось над лінією фронта в Україні
Українські військові зняли на відео «абсолютно безшумний НЛО у формі читать далее
02-03, 09:32
Zara повернулась в Україну

Zara повернулась в Україну
Найбільша у світі мережа магазинів Zara готується відкрити магазини в читать далее
02-03, 08:35
Фото Олексія Навального у труні злили у Мережу

Фото Олексія Навального у труні злили у Мережу
У Москві сьогодні проходить відспівування Олексія Навального. Також у Мережі читать далее
01-03, 01:59
Тарифи на єлектронергію в Україні зростуть з 1 травня

Тарифи на єлектронергію в Україні зростуть з 1 травня
Міністерство енергетики розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про читать далее
01-03, 01:46
Теги
8 березня ВРУ Польща вчені війна в Україні гра долар економіка зеленський кримінал курс валют кіно мобілізація собаки спорт схуднення технології футбол фільм фінанси