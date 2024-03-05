Працівники ТЦК почали використовувати бодікамери. Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Істомін.

Він зазначив, що якщо людина не хоче спілкуватися з представниками ТЦК і СП вдома, тоді вони спілкуються з нею у громадських місцях: на вулицях та блокпостах. Також бувають випадки, коли військовозобов’язані самі просять виписати їм повістку.

Ще один метод оповіщення – передача розпоряджень на підприємства, які керівник вручає своїм підлеглим. Органи влади залучають активніше до цього процесу.

“До речі, наші представники почали використовувати бодікамери, щоб у разі конфлікту він був зафіксований з обох сторін і на цьому було менше маніпуляцій” – зазначив Істомін