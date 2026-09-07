ТЦК не мають права затримувати людей під час тривоги
2026-07-09    89

ТЦК не мають права затримувати людей під час тривоги

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають повноважень зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях під час сигналу «Повітряна тривога». Про це Міністерство оборони повідомило у відповіді на запит народного депутата Олексія Гончаренка, уточнивши правила дій груп оповіщення ТЦК під час повітряної небезпеки.

У Міноборони зазначили, що чинне законодавство не надає військовослужбовцям зі складу груп оповіщення ТЦК та СП права перешкоджати громадянам прямувати до укриття після оголошення повітряної тривоги. Йдеться саме про перебування людей у публічних місцях, де представники ТЦК здійснюють заходи оповіщення.

У відповіді відомства прямо зазначено, що законодавством «не передбачені повноваження» таких військовослужбовців зупиняти, утримувати або затримувати громадян під час дії сигналу тривоги. Також вони не можуть перешкоджати людині слідувати до укриття. Таким чином, під час повітряної небезпеки пріоритетом для громадянина залишається переміщення до безпечного місця.

Водночас відповідь Міноборони містить важливе уточнення щодо роботи ТЦК безпосередньо в укриттях. Окремої законодавчої норми, яка б зобов’язувала представників ТЦК та СП автоматично припиняти заходи з мобілізації після того, як люди опинилися в укритті, наразі немає.

Це означає, що саме перебування громадянина в укритті не визначене законом як безумовна підстава для припинення всіх процедур, пов’язаних із мобілізацією. Міноборони фактично розмежовує дві ситуації: дії груп оповіщення на вулиці та інші заходи, які можуть проводитися вже у приміщенні укриття.

Окремим питанням залишається можливість документування військовозобов’язаних під час мобілізаційних заходів. Законодавство передбачає перевірку військово-облікових документів у чоловіків віком від 18 до 60 років під час воєнного стану та мобілізації. Представники ТЦК при цьому повинні діяти в межах наданих їм повноважень, а громадяни мають право вимагати пред’явлення службового посвідчення та документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи.

Питання поведінки працівників ТЦК під час повітряної тривоги виникло на тлі численних відео із заходів оповіщення на вулицях та дискусій щодо законності дій представників військкоматів. Запит Гончаренка до Міноборони був спрямований на уточнення правових меж таких заходів. Відповідь відомства не встановлює нових правил мобілізації, а роз’яснює застосування чинних норм.

Додаткове значення має сам статус сигналу «Повітряна тривога». Він подається органами цивільного захисту для попередження населення про загрозу ударів і необхідність негайно залишити небезпечну зону та перейти до укриття. Питання, чи можуть представники будь-якого органу влади фактично затримувати людину на шляху до укриття, має оцінюватися з урахуванням конкретних повноважень таких посадових осіб та обставин події.

Після роз’яснення Міноборони відкритим залишається питання практичного застосування правил у самих укриттях. У відомстві не вказали на існування загальної заборони для ТЦК проводити там передбачені законом мобілізаційні заходи під час тривоги. Тому остаточна оцінка конкретної ситуації залежатиме від місця, дій представників ТЦК, статусу громадянина та інших обставин.

Міноборони, мобілізація, Олексій Гончаренко, повітряна тривога, Територіальний центр комплектування
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