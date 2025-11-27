ТЦК не мать права позиватися у суді
ТЦК не може позиватися до вас у суді: Верховний Суд закрив провадження у справі кременчуківця, бо районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах.ㅤ

Касаційний суд нагадав, що філії й представництва не є юридичними особами, а районні ТЦК та СП — це відокремлені підрозділи обласних центрів. Вони не мають цивільної процесуальної дієздатності та не можуть бути стороною в суді.

Суд послався на правові висновки Великої Палати ВС та Об’єднаної палати КЦС, відповідно до яких справи, подані до органів, які не є юридичними особами, не підлягають розгляду в цивільному судочинстві.

У результаті касаційна інстанція дійшла висновку, що справа не підлягає розгляду за правилами ЦПК, і провадження закрила на підставі пункту 1 частини першої статті 255 ЦПК України.

