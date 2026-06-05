ТЦК і «Дія» можуть отримати дані про українців за кордоном
2026-05-06    121

ТЦК і «Дія» можуть отримати дані про українців за кордоном

В Україні зареєстрували електронну петицію, яка пропонує дозволити внесення до державного реєстру актів цивільного стану громадян даних з іноземних свідоцтв про народження, смерть, шлюб та розірвання шлюбу. У разі реалізації такої ініціативи державні органи, зокрема ТЦК, Пенсійний фонд України та цифрові сервіси на базі застосунку «Дія», зможуть автоматично отримувати актуальну інформацію про громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном.

Автори петиції наголошують, що нинішня система обліку не завжди дозволяє оперативно оновлювати відомості про українців, якщо відповідні події відбулися за межами країни. Йдеться про народження дітей, укладення або розірвання шлюбу, а також реєстрацію смерті громадян. Часто така інформація залишається лише в іноземних реєстрах і не потрапляє до українських баз даних без окремого звернення громадян та проходження процедури легалізації документів.

Ініціатива передбачає створення механізму, за якого інформація з документів, виданих компетентними органами інших держав, могла б вноситися до реєстру ДРАЦС після відповідної перевірки та підтвердження. Це дозволило б синхронізувати державні інформаційні системи та скоротити час на оновлення персональних даних громадян.

Одним із можливих наслідків реалізації пропозиції може стати розширення обсягу інформації, доступної для державних структур. Зокрема, актуальні відомості про сімейний стан, народження дітей або зміну персональних даних потенційно зможуть використовувати органи, які працюють із державними реєстрами. У публічних обговореннях найбільше уваги привернула можливість автоматичного доступу до таких даних для територіальних центрів комплектування, Пенсійного фонду та цифрових державних сервісів.

Питання актуалізації даних про українців за кордоном набуло особливої ваги після початку повномасштабної війни. За оцінками міжнародних організацій, мільйони громадян України виїхали до країн Європейського Союзу та інших держав. За цей час значна кількість українців укладала шлюби, народжувала дітей або змінювала сімейний статус уже за межами країни. Частина цих відомостей досі відсутня в українських державних базах.

Експерти зазначають, що інтеграція інформації з іноземних документів може спростити отримання державних послуг. Наприклад, громадянам не доведеться окремо підтверджувати певні зміни в особистому статусі для оформлення соціальних виплат, пенсійних прав чи інших адміністративних процедур. Водночас будь-які зміни потребуватимуть врегулювання питань захисту персональних даних та механізмів міжнародного обміну інформацією.

Наразі пропозиція існує лише у форматі електронної петиції та не має статусу законопроєкту чи ухваленого нормативного акта. Для подальшого розгляду вона повинна набрати необхідну кількість голосів. Лише після цього питання може бути офіційно розглянуте органами влади та стати предметом законодавчих змін.

Юристи звертають увагу, що навіть у разі підтримки ініціативи її реалізація вимагатиме внесення змін до низки нормативних актів, які регулюють функціонування державних реєстрів, порядок обробки персональних даних та взаємодію між українськими й іноземними установами. Також необхідно буде визначити перелік держав, документи яких можуть визнаватися автоматично або за спрощеною процедурою.

Обговорення петиції відбувається на тлі цифровізації державних послуг та розширення можливостей електронних реєстрів. За останні роки Україна запровадила низку цифрових сервісів, які дозволяють отримувати документи, оформлювати виплати та взаємодіяти з державними органами дистанційно. Ініціатива щодо інтеграції даних з іноземних документів може стати наступним етапом розвитку таких систем, однак остаточне рішення щодо її впровадження поки не ухвалене.

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