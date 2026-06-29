Таїсія Онофрійчук: біографія та цікаві факти про українську гімнастку
2026-29-06    63

Таїсія Онофрійчук: біографія та цікаві факти про українську гімнастку

Таїсія Онофрійчук — українська художня гімнастка, яка за кілька років стала однією з головних зірок світової художньої гімнастики. Попри юний вік, спортсменка вже представляла Україну на Олімпійських іграх, здобула медалі чемпіонатів Європи та світу, а також увійшла в історію українського спорту. Її називають однією з найперспективніших гімнасток нового покоління завдяки стабільним результатам на міжнародній арені. У 2025 році Таїсія стала абсолютною чемпіонкою Європи, принісши Україні перше золото в особистому багатоборстві за 28 років. Сьогодні вона є лідеркою національної збірної України з художньої гімнастики та продовжує виступати на найпрестижніших міжнародних турнірах.

Біографія

Таїсія Андріївна Онофрійчук народилася 26 травня 2008 року в Києві. Художньою гімнастикою почала займатися ще в дитячому віці. Першою тренеркою спортсменки стала Еліна Хозлу, а згодом вона продовжила підготовку у легендарній школі Дерюгіних під керівництвом Ірини Дерюгіної та Ірини Блохіної. Щоденні тренування займають до дев’яти годин, а заради спортивної кар’єри Таїсія перейшла на дистанційну форму навчання ще під час навчання у школі.

Перші міжнародні результати Онофрійчук продемонструвала у 2022 році на юніорському чемпіонаті Європи в Тель-Авіві. Уже наступного року вона здобула срібну медаль юніорського чемпіонату світу у вправах із булавами. Ця нагорода стала першою в історії України на юніорських чемпіонатах світу в цій дисципліні.

У 2024 році Таїсія дебютувала серед дорослих. На чемпіонаті Європи вона виборола бронзову медаль у вправах з обручем, ставши першою українською гімнасткою за дев’ять років, яка здобула медаль на дебютному дорослому чемпіонаті Європи. Того ж року вона отримала право представляти Україну на Олімпійських іграх у Парижі. У фіналі особистого багатоборства спортсменка посіла дев’яте місце.

Сезон 2025 року став проривним у кар’єрі спортсменки. Вона виграла низку етапів Кубка світу та Гран-прі, а також стала абсолютною чемпіонкою Європи в індивідуальному багатоборстві. Цей успіх став історичним: Україна вперше з 1997 року отримала чемпіонку Європи в особистій першості. За високі результати Міжнародна федерація гімнастики включила Онофрійчук до офіційного реєстру World Class Gymnasts.

Цікаві факти

Таїсія Онофрійчук почала займатися художньою гімнастикою приблизно у семирічному віці. Саме мама привела її до секції, після чого спорт став головною справою її життя.

Для професійної спортивної кар’єри спортсменці довелося перейти на онлайн-навчання. За її словами, поєднувати класичне шкільне навчання та багатогодинні тренування стало практично неможливо.

У 2025 році Таїсія стала першою українкою за майже три десятиліття, яка виграла чемпіонат Європи в особистому багатоборстві. Цей результат вважається одним із найбільших успіхів української художньої гімнастики останніх років.

Спортсменка представляла Україну на Олімпіаді-2024 у Парижі вже у 16-річному віці. Вона успішно пройшла кваліфікацію та вийшла до фіналу, де завершила змагання на дев’ятому місці.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про особисте життя Таїсії Онофрійчук. Також спортсменка не повідомляла про сімейний стан чи романтичні стосунки. Відомо лише, що вона має сестру, а її батьки не ведуть публічного життя.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Таїсії Онофрійчук?

Таїсія Онофрійчук народилася 26 травня 2008 року в Києві. У 2026 році спортсменці виповнилося 18 років. Незважаючи на молодий вік, вона вже є однією з лідерок української збірної з художньої гімнастики.

Які головні досягнення Таїсії Онофрійчук?

Серед найважливіших результатів — золото чемпіонату Європи 2025 року в багатоборстві, бронза чемпіонату Європи 2024 року, срібло юніорського чемпіонату світу 2023 року та фінал Олімпійських ігор у Парижі. Вона також є дворазовою чемпіонкою України в багатоборстві.

Хто тренує Таїсію Онофрійчук?

Свою кар’єру спортсменка починала під керівництвом Еліни Хозлу. Зараз вона тренується у школі Дерюгіних під керівництвом Ірини Дерюгіної, Ірини Блохіної та тренерського штабу збірної України.

Чи є інформація про особисте життя Таїсії Онофрійчук?

Публічно підтверджених відомостей про чоловіка, хлопця чи сімейний стан спортсменки немає. Вона практично не коментує особисте життя, а більшість її публікацій присвячені тренуванням, виступам та спортивній кар’єрі.

Де можна стежити за Таїсією Онофрійчук?

Спортсменка веде офіційну сторінку в Instagram, де публікує фотографії із міжнародних турнірів, тренувального процесу, церемоній нагородження та особистих спортивних досягнень. Також інформація про її результати регулярно з’являється на сайтах Міжнародної федерації гімнастики та Федерації художньої гімнастики України.

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