Таємна зустріч представників Німеччини та РФ відбулася в Баку, — Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в липні в Баку відбулася непублічна зустріч колишніх і нинішніх високопосадовців Німеччини та Росії, на якій, за його словами, обговорювалися можливі шляхи припинення війни. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, зазначивши, що азербайджанська сторона не була поінформована про проведення переговорів.

За словами Алієва, влада Азербайджану не брала участі в організації зустрічі та не була присутня під час її проведення. Водночас він заявив, що інформація про авіаперельоти дозволяє підтвердити сам факт її проведення. Президент країни підкреслив, що не може коментувати зміст переговорів через відсутність представників офіційного Баку на заході.

Під час пресконференції Алієв додав, що якщо зустріч дійсно була спрямована на пошук шляхів завершення війни, то такий діалог можна лише вітати. При цьому жодних деталей щодо порядку денного, складу учасників або досягнутих домовленостей він не навів.

За інформацією західних медіа, до німецької делегації входили колишній керівник відомства федерального канцлера за часів Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній прем’єр-міністр федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек. Обидва політики після завершення активної державної кар’єри неодноразово брали участь у міжнародних дискусіях, пов’язаних із безпекою та відносинами між Європою і Росією.

З російського боку, за даними ЗМІ, у переговорах брали участь голова Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Валерій Фадєєв, а також колишній віцепрем’єр Росії Віктор Зубков, який нині очолює раду директорів державного енергетичного концерну «Газпром». Офіційних повідомлень про результати цих контактів або їхній формат російська сторона не оприлюднювала.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який перебував із візитом в Азербайджані, заявив журналістам, що йому нічого не відомо про проведення такої зустрічі. Він не став коментувати інформацію про можливу участь німецьких представників, зазначивши лише, що не володіє відповідними даними.

На тлі триваючої війни тема неофіційних контактів між представниками західних країн і Росії періодично стає предметом публічних дискусій. Водночас офіційні переговорні формати щодо врегулювання конфлікту залишаються обмеженими, а більшість урядів Європейського Союзу продовжують наголошувати, що будь-які рішення мають ухвалюватися за участю всіх безпосередньо зацікавлених сторін.

Азербайджан останніми роками неодноразово виступав майданчиком для міжнародних переговорів завдяки своїм дипломатичним контактам із різними державами. Однак у випадку із зустріччю, про яку повідомив Алієв, офіційний Баку стверджує, що не був залучений до її підготовки чи проведення.