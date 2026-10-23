TAYANNA розповіла, чому відмовилася від ін’єкцій ботоксу
2026-23-10    171

TAYANNA розповіла, чому відмовилася від ін’єкцій ботоксу

Українська співачка TAYANNA розповіла про власний досвід використання ботоксу та пояснила, чому вирішила відмовитися від цієї косметичної процедури. Про це артистка повідомила в інтерв’ю, поділившись змінами у своєму ставленні до догляду за зовнішністю та природної краси.

За словами виконавиці, раніше вона вдавалася до ін’єкцій ботоксу, однак згодом вирішила припинити процедури. Артистка переглянула свої погляди на косметичні втручання та дійшла висновку, що хоче зберігати природні риси обличчя.

TAYANNA зазначила, що косметологічні процедури свого часу посідали важливе місце в її житті. Проте з часом її пріоритети змінилися: тепер вона більше цінує природну зовнішність і можливість приймати себе без прагнення постійно коригувати риси обличчя.

Співачка також наголосила на важливості впевненості у власній зовнішності. На її думку, турбота про себе не обов’язково має передбачати ін’єкції чи інші косметичні втручання. Водночас артистка розповіла саме про власний досвід і не заявляла, що всі жінки повинні відмовлятися від подібних процедур.

Ботулотоксин використовують у косметології для тимчасового зменшення активності м’язів, завдяки чому стають менш помітними окремі мімічні зморшки. Ефект не є постійним, тому для його підтримання процедури зазвичай повторюють. Рішення про застосування таких препаратів залежить від індивідуальних потреб, стану здоров’я та консультації з кваліфікованим медичним фахівцем.

Досвід TAYANNA порушує питання про ставлення до вікових змін і суспільних очікувань щодо зовнішності публічних жінок. Артистки часто перебувають під увагою аудиторії, а їхній вигляд стає предметом обговорень у соціальних мережах. Водночас вибір між косметологічними процедурами та природним старінням залишається особистим рішенням кожної людини.

TAYANNA — сценічне ім’я української співачки Тетяни Решетняк. Вона здобула широку популярність завдяки сольній кар’єрі та участі в національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення». Артистка відома піснями українською мовою та публічними розповідями про особистий досвід, творчість і життєві зміни.

TAYANNA, ботокс, косметологія, Тетяна Решетняк
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