Тарифи на єлектронергію в Україні зростуть з 1 травня
2024-01-03    92

Тарифи на єлектронергію в Україні зростуть з 1 травня

Міністерство енергетики розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі “Новини.LIVE”.

“Міненерго активно розглядає рішення щодо підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Була пропозиція зробити це ще восени минулого року, але політично не було ухвалене рішення. На сьогодні питання розглядається, можливо, навіть за 2024 рік підняття тарифів на електроенергію удвічі”, – зазначив експерт.

За його словами, відбуватиметься це, ймовірно, в два етапи. Перший – з 1 травні або червня. Вартість можуть підвищити до 3,5-4 грн. Це автоматично змінить вартість обслуговування багатоквартирних будинків на 10-15%.

тариф, электроенергія
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