Тарифи на воду зросли на 200%: де буде нове підвищення
2026-30-08    178

Тарифи на воду зросли на 200%: де буде нове підвищення

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в окремих містах за перші два місяці літа 2026 року зросли на 100–200%, заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його даними, середнє підвищення по країні становило 52%, а в одному з регіонів загальна вартість водопостачання та водовідведення сягнула 242 грн за кубометр.

Попенко повідомив, що найвищий тариф зафіксували на Буковині. Водночас у відкритих повідомленнях щодо цієї цифри є розбіжності: окремі публікації пов’язують 242 грн із Чернігівською областю. Тому без уточнення конкретного підприємства та рішення органу, який встановив тариф, цю суму коректніше розглядати як заявлений показник, а не як єдиний тариф для всього регіону.

Зміни вже відбулися в низці громад. Зокрема, з 1 червня у Чернівцях тариф на водопостачання становить 41,904 грн за кубометр, а на водовідведення — 21,66 грн. Разом це 63,564 грн за кубометр із ПДВ. У Кривому Розі сукупний тариф для населення становить 70,56 грн, у Дрогобичі — 87,30 грн.

У деяких містах підвищення значно перевищило середній показник. Наприклад, КП «Івано-Франківськводоекотехпром» із 1 липня 2026 року планувало встановити для населення тариф 35,45 грн за водопостачання і 30,06 грн за водовідведення з ПДВ. У сумі це 65,51 грн за кубометр, а заявлене зростання порівняно з попереднім рівнем становило 132%.

Окремим фактором для водоканалів залишається вартість електроенергії. Підприємства водопостачання мають значне енергоспоживання через роботу насосних станцій, очищення та транспортування води. За даними галузевих матеріалів, витрати «Київводоканалу» на електроенергію раніше збільшувалися на 30,29%, а для окремих інших підприємств приріст становив понад 50%. Додаткове навантаження створюють подорожчання реагентів, ремонт обладнання та борги за електроенергію.

При цьому зростання тарифів не означає автоматичного вирішення проблем водоканалів. Попенко раніше вказував на значні борги підприємств за електроенергію та одночасне накопичення заборгованості населення за комунальні послуги. За його оцінкою, підвищення цін без модернізації інфраструктури може збільшувати фінансове навантаження на споживачів, не усуваючи накопичені системні проблеми.

Новий етап підвищення тарифів може розпочатися у 2027 році. За словами Попенка, понад десять водоканалів уже заявили про намір переглянути ціни: залежно від підприємства й регіону йдеться про зростання на 20–70%. Серед згаданих ним підприємств — «Харківводоканал», а також водоканали в Чернігівській і Дніпропетровській областях.

Розмір майбутніх тарифів залежатиме від конкретних розрахунків підприємств і рішень уповноважених органів. У різних громадах ціни можуть суттєво відрізнятися через джерела водопостачання, протяжність мереж, енерговитрати, обсяги споживання та технічний стан інфраструктури. Тому заявлений діапазон у 20–70% не означає однакового підвищення для всіх споживачів.

Олег Попенко очолює громадську організацію «Спілка споживачів комунальних послуг» та спеціалізується на питаннях тарифів і житлово-комунального господарства. У своїх попередніх оцінках він також повідомляв про плани окремих водоканалів підвищувати тарифи до 90–100 грн за кубометр. Зокрема, «Київводоканал» пропонував встановити 50,69 грн за водопостачання та 38,21 грн за водовідведення, або 88,90 грн разом із ПДВ, що відповідало б зростанню на 192% порівняно з наведеними ним попередніми тарифами.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні встановлюються окремо для конкретних підприємств, тому загальнонаціональної єдиної ціни на послугу немає. Для споживача остаточна сума у платіжці залежить також від фактичного обсягу спожитої води та наявності лічильника.

водовідведення, водоканал, водопостачання, новини України, Олег Попенко, тариф на воду
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