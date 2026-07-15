Тарас Висоцький: біографія та цікаві факти про державного діяча
2026-15-07    71

Тарас Висоцький: біографія та цікаві факти про державного діяча

Тарас Висоцький — український державний діяч, економіст і фахівець з аграрної політики, який протягом останніх років займає керівні посади в органах виконавчої влади. Найбільш відомий як перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, а також як виконувач обов’язків міністра у 2024 році. Його професійна діяльність пов’язана з реформуванням аграрного сектору, земельною реформою, розвитком експорту української продукції та підтримкою фермерів під час повномасштабної війни. До приходу на державну службу Висоцький працював в аграрних асоціаціях та представляв інтереси сільськогосподарського бізнесу. У професійному середовищі його вважають одним із найбільш публічних експертів з питань аграрної економіки.

Біографія

Тарас Миколайович Висоцький народився 6 серпня 1986 року у селі Кунін Рівненської області.

Вищу освіту здобув у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, де навчався за економічним напрямом. Після завершення навчання працював у приватному секторі та спеціалізувався на питаннях аграрної економіки, земельних відносин і розвитку агропромислового комплексу.

У 2015 році очолив громадську спілку «Всеукраїнська аграрна рада», де відповідав за розробку пропозицій щодо державної політики в аграрному секторі, земельної реформи та розвитку фермерства. Саме в цей період він став одним із найбільш цитованих експертів з питань сільського господарства.

У вересні 2019 року Кабінет Міністрів призначив Тараса Висоцького заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Він координував питання аграрної політики після об’єднання профільного міністерства з Мінекономіки.

26 травня 2021 року уряд призначив Висоцького першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України після відновлення роботи окремого Міністерства аграрної політики.

Після звільнення міністра Миколи Сольського у травні 2024 року Тарас Висоцький тимчасово виконував обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України до призначення нового очільника відомства.

У липні 2025 року був звільнений із посади першого заступника міністра аграрної політики у зв’язку зі змінами у структурі уряду, після чого призначений заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

За роки роботи в уряді Висоцький координував питання продовольчої безпеки, підтримки аграріїв під час війни, функціонування “зернового коридору”, експорту української сільськогосподарської продукції, розмінування земель сільськогосподарського призначення та державних програм підтримки фермерських господарств.

Цікаві факти

До переходу на державну службу Тарас Висоцький багато років представляв інтереси аграрного бізнесу через професійні об’єднання. Його експертні коментарі регулярно використовувалися під час підготовки законодавчих змін у сфері земельної реформи та державної підтримки аграріїв.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України він став одним із ключових урядових спікерів щодо врожаю, експорту зерна, роботи морських портів, гуманітарного розмінування та прогнозів розвитку аграрного сектору.

У відкритих джерелах відсутня інформація про гучні кримінальні провадження або корупційні скандали, пов’язані особисто з Тарасом Висоцьким. Його професійна діяльність висвітлюється переважно в контексті аграрної політики та економічних реформ.

Інформація про особисте життя, дружину, дітей або захоплення Тараса Висоцького у відкритих офіційних джерелах практично відсутня. Сам посадовець не робить ці теми предметом публічного обговорення.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Тарасу Висоцькому?

Тарас Висоцький народився 6 серпня 1986 року. У 2026 році йому виповнюється 40 років. Його професійна кар’єра в аграрній сфері триває понад п’ятнадцять років.

Яку освіту має Тарас Висоцький?

Він закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України. Освіта пов’язана з економікою та аграрним сектором, що визначило його подальшу професійну спеціалізацію.

Які посади обіймав Тарас Висоцький?

Висоцький очолював Всеукраїнську аграрну раду, працював заступником міністра розвитку економіки, був першим заступником міністра аграрної політики, виконував обов’язки міністра аграрної політики, а також став заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Чи відома інформація про сім’ю Тараса Висоцького?

У відкритих офіційних джерелах практично немає підтвердженої інформації про його дружину, дітей або родину. Сам посадовець не публікує деталі особистого життя. Тому достовірних відомостей про сімейний стан немає.

Чим займається Тарас Висоцький зараз?

Основним напрямом його роботи є формування державної політики у сфері агропромислового комплексу, продовольчої безпеки, експорту сільськогосподарської продукції та розвитку сільського господарства. Також він бере участь у розробці програм підтримки аграрного сектору та інтеграції українського аграрного ринку до європейського.

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