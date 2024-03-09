Тарас Шевченко: 210 років з дня народження

Сьогодні ми відзначаємо 210 років від народження Тараса Шевченко. Що мі про нього знаємо?

9 березня 1814 року в селі Моринці у родині кріпаків народився Тарас Шевченко.

У 1822 році почав навчатися грамоти в місцевого дяка, проте, не витримавши його знущань, припинив заняття.

У 1828 році влаштувався слугою до панського двору в селі Вільшани, де продовжив вивчати письмо та арифметику.

У 1831 році Шевченко переїхав до Петербурга на навчання в живописця Василя Ширяєва.

У 1840-х роках Шевченко став одним із провідних представників української літературної громади в Києві. Його поетична збірка «Кобзар» (1840 рік) стала символом національного відродження та патріотичної поезії.

Через свої соціально-політичні погляди, у 1847 році він був засуджений до 10 років заслання до Петербурга й ув’язнений у казематі.

Шевченко створив понад 1300 картин, із яких до нашого часу збереглися понад 800.

Твори українського генія перекладені більш ніж ста мовами світу.