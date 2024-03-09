Тарас Шевченко: 210 років з дня народження
2024-09-03    77

Тарас Шевченко: 210 років з дня народження

Сьогодні ми відзначаємо 210 років від народження Тараса Шевченко. Що мі про нього знаємо?

9 березня 1814 року в селі Моринці у родині кріпаків народився Тарас Шевченко.

У 1822 році почав навчатися грамоти в місцевого дяка, проте, не витримавши його знущань, припинив заняття.

У 1828 році влаштувався слугою до панського двору в селі Вільшани, де продовжив вивчати письмо та арифметику.

У 1831 році Шевченко переїхав до Петербурга на навчання в живописця Василя Ширяєва.

У 1840-х роках Шевченко став одним із провідних представників української літературної громади в Києві. Його поетична збірка «Кобзар» (1840 рік) стала символом національного відродження та патріотичної поезії.

Через свої соціально-політичні погляди, у 1847 році він був засуджений до 10 років заслання до Петербурга й ув’язнений у казематі.

Шевченко створив понад 1300 картин, із яких до нашого часу збереглися понад 800.

Твори українського генія перекладені більш ніж ста мовами світу.

Тарас Шевченко
Останні новини
Тарас Шевченко: 210 років з дня народження

Тарас Шевченко: 210 років з дня народження
Сьогодні ми відзначаємо 210 років від народження Тараса Шевченко. Що читать далее
09-03, 09:07
Акіра Торіяма: помер творець знаменитого комікса «Перли дракона»

Акіра Торіяма: помер творець знаменитого комікса «Перли дракона»
У віці 68 років помер Акіра Торіяма. Він – творець читать далее
09-03, 08:48
Біткоїн вб’є долар?

Біткоїн вб’є долар?
Рекордне зростання курсу біткойну — поганий знак для долара. На читать далее
09-03, 08:36
Цікаві факти про тюльпани

Цікаві факти про тюльпани
Хочете дізнатись деякі цікаві факти про тюльпани? Тоді слухайте... 1 читать далее
08-03, 11:43
Як і коли садити піони?

Як і коли садити піони?
Піони - це квіти, які вражають своєю красою та ароматом. читать далее
08-03, 11:39
Як вітати з 8 березня: поради від… МВС України

Як вітати з 8 березня: поради від… МВС України
Міністерство внутрішніх справ України випустили інформативні листівки про те, як читать далее
08-03, 10:31
Залужний віднині – посол України у Британії

Залужний віднині – посол України у Британії
7 березня, президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного читать далее
08-03, 09:52
Тайсон Ф’юрі: Я розіб’ю кролика

Тайсон Ф’юрі: Я розіб’ю кролика
Володар поясу WBC у хевівейті Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) читать далее
07-03, 09:32
Судан: що там роблять українські військові?

Судан: що там роблять українські військові?
Влітку 2023 року українські бійці прибули до цієї африканської країни читать далее
07-03, 09:27
Вибори у США: Ніккі Гейлі вийшла з перегонів

Вибори у США: Ніккі Гейлі вийшла з перегонів
Експостпред США при НАТО Ніккі Гейлі в середу оголосила про читать далее
07-03, 09:20
Пугачова – Стасу Михайлову: Му*ак ти, Стасік!

Пугачова – Стасу Михайлову: Му*ак ти, Стасік!
Алла Пугачова відреагувала на заяву співака Стаса Михайлова, який сказав, читать далее
06-03, 09:46
Е-гривня: НБУ екпериментує з цифровою валютою для України

Е-гривня: НБУ екпериментує з цифровою валютою для України
НБУ вдруге тестуватиме е-гривню, щоб визначити доцільність цифрової валюти для читать далее
06-03, 09:31
Рік прийняття Конституції України не зміг назвати… кандидат на посаду судді КСУ

Рік прийняття Конституції України не зміг назвати… кандидат на посаду судді КСУ
Суддя Господарського суду Закарпатської області Любомир Андрейчук, який є кандидатом читать далее
06-03, 09:18
Володимира Зеленського намагались вбити в Одесі

Володимира Зеленського намагались вбити в Одесі
Росія сьогодні намагалася вбити Володимира Зеленського і дипломатів. РФ завдала читать далее
06-03, 04:30
Анатолій Шарій заявив, що його авто обстріляли

Анатолій Шарій заявив, що його авто обстріляли
Блогер Анатолій Шарій заявив, що його автомобіль обстріляли "з автоматичної читать далее
06-03, 11:11
Іспанську тревел-блогерку згвалтували 7 індійців на очах у її чоловіка

Іспанську тревел-блогерку згвалтували 7 індійців на очах у її чоловіка
Близько п’яти років тому іспанська пара - 64-річний чоловік та читать далее
06-03, 09:45
Христина Соловій зізналась, що у неї були стосунки з письменником Сергієм Жаданом

Христина Соловій зізналась, що у неї були стосунки з письменником Сергієм Жаданом
Українська співачка Христина Соловій вперше зізналася, що у неї дійсно читать далее
06-03, 09:35
Марта Костюк: Росіяни ходять з виразом обличчя – їм хтось начебто винен

Марта Костюк: Росіяни ходять з виразом обличчя – їм хтось начебто винен
Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала нинішні настрої серед суперниць з читать далее
05-03, 09:04
CRV7: Канада вирішує, як доставити ракети Україні

CRV7: Канада вирішує, як доставити ракети Україні
Канада наблизилася до ухвалення остаточного рішення щодо постачання Україні авіаційних читать далее
05-03, 09:01
Що з Фейсбуком та Інстаграм? В роботі соцмереж стався збій

Що з Фейсбуком та Інстаграм? В роботі соцмереж стався збій
У вівторок, 5 березня, стався збій. Користувачі повідомили про проблеми читать далее
05-03, 08:48
Теги
8 березня ВРУ Польща ТЦК вчені війна в Україні гра долар економіка закон про мобілізацію зеленський кримінал кіно майбутнє мобілізація наука спорт футбол фільм фінанси