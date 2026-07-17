Тарас Качка: біографія та цікаві факти про представника України при ЄС

Тарас Качка — український юрист, дипломат, фахівець із міжнародної торгівлі та державний діяч. Протягом багатьох років він працює над питаннями європейської інтеграції, міжнародного економічного співробітництва та укладання торговельних угод. Найбільшу публічну впізнаваність отримав як заступник Міністра економіки — Торговий представник України, а згодом — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У липні 2026 року Президент Володимир Зеленський повідомив, що Тарас Качка стане представником України при Європейському Союзі, поєднуючи цю посаду з роботою торговельного представника у межах двосторонніх торговельних угод із міжнародними партнерами. Його професійна діяльність пов’язана із переговорами про вільну торгівлю, виконанням Угоди про асоціацію з ЄС та інтеграцією української економіки до європейського ринку.

Біографія

Тарас Андрійович Качка народився 20 лютого 1979 року в Києві.

У 2001 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право». Після завершення навчання працював юристом і спеціалізувався на питаннях міжнародної торгівлі, права Європейського Союзу та економічної інтеграції.

На початку 2000-х років працював у Міністерстві юстиції, де займався питаннями адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу. Згодом був заступником директора Державного департаменту з питань адаптації законодавства.

У 2007–2011 роках входив до української переговорної команди під час підготовки Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Він також брав участь у переговорах щодо створення Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA), яка стала економічною частиною Угоди про асоціацію.

Після роботи в державному секторі Качка перейшов до громадських і бізнесових організацій. Він працював у проєктах, пов’язаних із розвитком аграрного експорту, міжнародної торгівлі та захистом інтересів українських виробників на зовнішніх ринках. Зокрема, обіймав посаду віцепрезидента зі стратегічного розвитку в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

6 вересня 2019 року Кабінет Міністрів призначив Тараса Качку заступником Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — Торговим представником України. На цій посаді він відповідав за торговельну політику держави, переговори про нові угоди про вільну торгівлю, захист українських експортерів та співпрацю зі Світовою організацією торгівлі.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Качка став одним із ключових учасників міжнародних переговорів щодо експорту української аграрної продукції, роботи морського коридору, тимчасових торговельних преференцій Європейського Союзу та вирішення торговельних суперечок із сусідніми державами.

У 2026 році він обійняв посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Невдовзі Президент Володимир Зеленський повідомив, що Тарас Качка стане представником України при Європейському Союзі. При цьому він збереже функції торговельного представника, відповідального за двосторонні торговельні угоди з міжнародними партнерами.

Цікаві факти

Тарас Качка вважається одним із головних українських експертів із права Європейського Союзу та міжнародної торгівлі. Значна частина його професійної діяльності була присвячена переговорам із ЄС ще задовго до набуття чинності Угодою про асоціацію.

Саме Качка багато років представляв позицію України у торговельних спорах із Польщею, Угорщиною та Словаччиною щодо обмежень на імпорт української аграрної продукції. Він неодноразово виступав із публічними роз’ясненнями механізмів роботи Світової організації торгівлі та права ЄС.

На відміну від багатьох політиків, Качка більше відомий як професійний переговорник, ніж як публічний політичний діяч. Його виступи здебільшого присвячені економічній дипломатії, міжнародному праву та європейській інтеграції.

У відкритих джерелах практично немає достовірної інформації про його особисте життя, сім’ю, дружину чи дітей. Також він майже не розповідає про власні захоплення або хобі, тому підтверджених даних із цих питань немає.

За роки роботи Качка не був фігурантом кримінальних проваджень або вироків суду. Окремі дискусії виникали навколо української торговельної політики чи переговорних позицій держави, однак вони стосувалися державних рішень, а не особисто його діяльності.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Тарас Качка?

Тарас Качка — український юрист, дипломат і державний діяч, який спеціалізується на міжнародній торгівлі та європейській інтеграції. Він багато років представляє Україну на міжнародних переговорах щодо торговельної політики. У 2026 році став представником України при Європейському Союзі.

Скільки років Тарасу Качці?

Тарас Качка народився 20 лютого 1979 року в Києві. Юридичну освіту він здобув в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. У сфері міжнародного права працює понад двадцять років.

Яку посаду займав Тарас Качка до призначення представником при ЄС?

До нового призначення він був віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Раніше працював заступником Міністра економіки та Торговим представником України. Саме у цій ролі він представляв державу на міжнародних торговельних переговорах.

Чим займається представник України при Європейському Союзі?

Представник України при ЄС координує взаємодію з інституціями Європейського Союзу, бере участь у переговорах і представляє офіційну позицію держави. До його компетенції входять питання інтеграції, економічного співробітництва та реалізації спільних рішень між Україною та ЄС.

Що відомо про особисте життя Тараса Качки?

У відкритих джерелах відсутня детальна підтверджена інформація про його родину, дружину чи дітей. Також немає офіційних відомостей про його хобі або приватні захоплення. Сам Тарас Качка переважно коментує лише питання державної політики та міжнародної торгівлі.