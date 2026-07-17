Тарас Качка: біографія та цікаві факти про представника України при ЄС
2026-17-07    94

Тарас Качка: біографія та цікаві факти про представника України при ЄС

Тарас Качка — український юрист, дипломат, фахівець із міжнародної торгівлі та державний діяч. Протягом багатьох років він працює над питаннями європейської інтеграції, міжнародного економічного співробітництва та укладання торговельних угод. Найбільшу публічну впізнаваність отримав як заступник Міністра економіки — Торговий представник України, а згодом — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У липні 2026 року Президент Володимир Зеленський повідомив, що Тарас Качка стане представником України при Європейському Союзі, поєднуючи цю посаду з роботою торговельного представника у межах двосторонніх торговельних угод із міжнародними партнерами. Його професійна діяльність пов’язана із переговорами про вільну торгівлю, виконанням Угоди про асоціацію з ЄС та інтеграцією української економіки до європейського ринку.

Біографія

Тарас Андрійович Качка народився 20 лютого 1979 року в Києві.

У 2001 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право». Після завершення навчання працював юристом і спеціалізувався на питаннях міжнародної торгівлі, права Європейського Союзу та економічної інтеграції.

На початку 2000-х років працював у Міністерстві юстиції, де займався питаннями адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу. Згодом був заступником директора Державного департаменту з питань адаптації законодавства.

У 2007–2011 роках входив до української переговорної команди під час підготовки Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Він також брав участь у переговорах щодо створення Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA), яка стала економічною частиною Угоди про асоціацію.

Після роботи в державному секторі Качка перейшов до громадських і бізнесових організацій. Він працював у проєктах, пов’язаних із розвитком аграрного експорту, міжнародної торгівлі та захистом інтересів українських виробників на зовнішніх ринках. Зокрема, обіймав посаду віцепрезидента зі стратегічного розвитку в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

6 вересня 2019 року Кабінет Міністрів призначив Тараса Качку заступником Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — Торговим представником України. На цій посаді він відповідав за торговельну політику держави, переговори про нові угоди про вільну торгівлю, захист українських експортерів та співпрацю зі Світовою організацією торгівлі.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Качка став одним із ключових учасників міжнародних переговорів щодо експорту української аграрної продукції, роботи морського коридору, тимчасових торговельних преференцій Європейського Союзу та вирішення торговельних суперечок із сусідніми державами.

У 2026 році він обійняв посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Невдовзі Президент Володимир Зеленський повідомив, що Тарас Качка стане представником України при Європейському Союзі. При цьому він збереже функції торговельного представника, відповідального за двосторонні торговельні угоди з міжнародними партнерами.

Цікаві факти

Тарас Качка вважається одним із головних українських експертів із права Європейського Союзу та міжнародної торгівлі. Значна частина його професійної діяльності була присвячена переговорам із ЄС ще задовго до набуття чинності Угодою про асоціацію.

Саме Качка багато років представляв позицію України у торговельних спорах із Польщею, Угорщиною та Словаччиною щодо обмежень на імпорт української аграрної продукції. Він неодноразово виступав із публічними роз’ясненнями механізмів роботи Світової організації торгівлі та права ЄС.

На відміну від багатьох політиків, Качка більше відомий як професійний переговорник, ніж як публічний політичний діяч. Його виступи здебільшого присвячені економічній дипломатії, міжнародному праву та європейській інтеграції.

У відкритих джерелах практично немає достовірної інформації про його особисте життя, сім’ю, дружину чи дітей. Також він майже не розповідає про власні захоплення або хобі, тому підтверджених даних із цих питань немає.

За роки роботи Качка не був фігурантом кримінальних проваджень або вироків суду. Окремі дискусії виникали навколо української торговельної політики чи переговорних позицій держави, однак вони стосувалися державних рішень, а не особисто його діяльності.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Тарас Качка?

Тарас Качка — український юрист, дипломат і державний діяч, який спеціалізується на міжнародній торгівлі та європейській інтеграції. Він багато років представляє Україну на міжнародних переговорах щодо торговельної політики. У 2026 році став представником України при Європейському Союзі.

Скільки років Тарасу Качці?

Тарас Качка народився 20 лютого 1979 року в Києві. Юридичну освіту він здобув в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. У сфері міжнародного права працює понад двадцять років.

Яку посаду займав Тарас Качка до призначення представником при ЄС?

До нового призначення він був віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Раніше працював заступником Міністра економіки та Торговим представником України. Саме у цій ролі він представляв державу на міжнародних торговельних переговорах.

Чим займається представник України при Європейському Союзі?

Представник України при ЄС координує взаємодію з інституціями Європейського Союзу, бере участь у переговорах і представляє офіційну позицію держави. До його компетенції входять питання інтеграції, економічного співробітництва та реалізації спільних рішень між Україною та ЄС.

Що відомо про особисте життя Тараса Качки?

У відкритих джерелах відсутня детальна підтверджена інформація про його родину, дружину чи дітей. Також немає офіційних відомостей про його хобі або приватні захоплення. Сам Тарас Качка переважно коментує лише питання державної політики та міжнародної торгівлі.

Володимир Зеленський, євроінтеграція, Європейський Союз, Кабінет Міністрів, міжнародна торгівля, Міністерство економіки, СОТ, Тарас Качка, Тарас Качка Instagram, Тарас Качка біографія, Тарас Качка вік, Тарас Качка діти, Тарас Качка дружина, торговельний представник, Угода про асоціацію
Останні новини
День народження Діснейленду: тематичні парки оновлюють рекорди

День народження Діснейленду: тематичні парки оновлюють рекорди
17 липня виповнюється річниця відкриття першого Діснейленду — парку розваг, читать далее
17-07, 14:58
Зеленський анонсував призначення Клименка секретарем РНБО

Зеленський анонсував призначення Клименка секретарем РНБО
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Ігор Клименко обійме посаду читать далее
17-07, 14:42
Хвойні дерева стали новим трендом у приватному озелененні

Хвойні дерева стали новим трендом у приватному озелененні
Попит на хвойні дерева та декоративні композиції для приватних садів читать далее
17-07, 14:03
Тарас Качка: біографія та цікаві факти про представника України при ЄС

Тарас Качка: біографія та цікаві факти про представника України при ЄС
Тарас Качка — український юрист, дипломат, фахівець із міжнародної торгівлі читать далее
17-07, 14:00
Олексій Сухачов: біографія та цікаві факти про директора ДБР

Олексій Сухачов: біографія та цікаві факти про директора ДБР
Олексій Сухачов — український юрист, державний службовець і керівник Державного читать далее
17-07, 13:57
Сергій Федоренко: біографія та цікаві факти про керівника «Нафтогазу»

Сергій Федоренко: біографія та цікаві факти про керівника «Нафтогазу»
Сергій Федоренко — український менеджер у нафтогазовій галузі, який понад читать далее
17-07, 13:54
Павло Єлізаров: біографія та цікаві факти про заступника командувача Повітряних сил ЗСУ

Павло Єлізаров: біографія та цікаві факти про заступника командувача Повітряних сил ЗСУ
Павло Єлізаров — український військовий, полковник Збройних сил України, відомий читать далее
17-07, 11:22
Німецькі вчені створили матеріал, що добуває до 2 літрів води з повітря

Німецькі вчені створили матеріал, що добуває до 2 літрів води з повітря
Дослідники з Інституту неорганічної хімії Кільського університету в Німеччині представили читать далее
17-07, 11:16
Нові санкції США проти РФ підтримали понад 60 сенаторів: що заважає ухваленню

Нові санкції США проти РФ підтримали понад 60 сенаторів: що заважає ухваленню
У Сенаті США двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії читать далее
17-07, 11:14
Курс долара до кінця липня: економісти оцінили перспективи гривні

Курс долара до кінця липня: економісти оцінили перспективи гривні
Українські економісти оприлюднили різні прогнози щодо курсу гривні до кінця читать далее
17-07, 11:12
Андрій Єрмак: біографія та цікаві факти про екскерівника Офісу президента

Андрій Єрмак: біографія та цікаві факти про екскерівника Офісу президента
Андрій Єрмак — український державний діяч, юрист, кінопродюсер і політик, читать далее
17-07, 11:08
Ада Роговцева: біографія та цікаві факти про народну артистку України

Ада Роговцева: біографія та цікаві факти про народну артистку України
Ада Роговцева — одна з найвідоміших українських акторок театру і читать далее
17-07, 11:04
Маша Полякова: біографія та цікаві факти про блогерку та доньку Олі Полякової

Маша Полякова: біографія та цікаві факти про блогерку та доньку Олі Полякової
Маша Полякова — українська блогерка, співачка, модель і старша донька читать далее
17-07, 11:02
Антициклон Laurent принесе в Україну сонячну погоду до +32

Антициклон Laurent принесе в Україну сонячну погоду до +32
У п'ятницю, 17 липня, в Україні встановиться переважно суха та читать далее
17-07, 10:59
Олександр Терен (Будько): біографія та цікаві факти про ветерана, письменника і громадського діяча

Олександр Терен (Будько): біографія та цікаві факти про ветерана, письменника і громадського діяча
Олександр Терен — український ветеран російсько-української війни, громадський діяч, письменник, читать далее
17-07, 10:57
Спека змінює споживчі звички: зростає попит на натуральний домашній текстиль

Спека змінює споживчі звички: зростає попит на натуральний домашній текстиль
Європа переживає черговий сезон температурних рекордів, що впливає не лише читать далее
17-07, 10:53
Яке церковне свято 17 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 17 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
17 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці читать далее
17-07, 10:41
Парфумерія на розлив може зникнути з продажу після 3 серпня

Парфумерія на розлив може зникнути з продажу після 3 серпня
Українські виробники та продавці парфумерії на розлив звернулися до Кабінету читать далее
17-07, 10:10
Зінедін Зідан очолить збірну Франції після ЧС-2026

Зінедін Зідан очолить збірну Франції після ЧС-2026
Федерація футболу Франції після завершення чемпіонату світу 2026 року призначить читать далее
17-07, 09:38
Туреччина запропонувала новий формат часткового перемир’я

Туреччина запропонувала новий формат часткового перемир’я
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 17 липня під час читать далее
17-07, 09:36
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026