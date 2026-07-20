Тарас Чмут: біографія та цікаві факти про директора фонду «Повернись живим»
2026-20-07    50

Тарас Чмут: біографія та цікаві факти про директора фонду «Повернись живим»

Тарас Чмут — український військовий експерт, громадський діяч і директор благодійного фонду «Повернись живим», одного з найбільших фондів, що підтримують Сили оборони. Він став широко відомим завдяки діяльності у сфері зміцнення обороноздатності країни, аналітичній роботі та розвитку системної допомоги військовим. Під його керівництвом фонд значно розширив масштаби діяльності, реалізувавши десятки великих проєктів із забезпечення військових технікою, обладнанням і навчанням. Чмут регулярно коментує питання оборони, військової реформи та безпеки, бере участь у професійних дискусіях і публічних заходах. Його позиція щодо розвитку армії та оборонної політики часто стає предметом суспільного обговорення.

Біографія

Тарас Чмут народився 1991 року в Коростені Житомирської області. З юності цікавився військовою тематикою та питаннями безпеки.

У 2008 році вступив до Академії Військово-Морських Сил імені П. С. Нахімова у Севастополі. Після початку окупації Криму Росією у 2014 році разом з іншими українськими курсантами залишив півострів і продовжив навчання в Одесі. Здобув військову освіту за спеціальністю, пов’язаною з морською піхотою.

Після завершення навчання проходив службу в Морській піхоті Військово-Морських Сил. Брав участь у бойових діях на сході країни, після чого залишив військову службу та зосередився на громадській діяльності у сфері оборони.

У 2014 році Тарас Чмут приєднався до благодійного фонду «Повернись живим», який був заснований Віталієм Дейнего після початку російської агресії. Спочатку він працював військовим консультантом та аналітиком, займаючись оцінкою потреб військових підрозділів і супроводом проєктів із технічного забезпечення.

У 2020 році Чмут очолив фонд «Повернись живим», змінивши на посаді засновника організації. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році фонд суттєво розширив діяльність. Організація почала реалізовувати масштабні проєкти із закупівлі безпілотників, засобів зв’язку, транспорту, систем спостереження, обладнання для саперів, навчальних комплексів та іншої техніки для Сил оборони.

Окрім роботи у фонді, Тарас Чмут багато років займається військовою аналітикою. Він регулярно бере участь у конференціях, форумах та професійних дискусіях, присвячених реформуванню сектору безпеки, оборонній промисловості та розвитку української армії.

Цікаві факти

Тарас Чмут має практичний досвід військової служби, що відрізняє його від багатьох цивільних експертів з питань оборони. Саме цей досвід він неодноразово називав важливим фактором у визначенні реальних потреб військових підрозділів.

Під його керівництвом фонд «Повернись живим» став першою благодійною організацією в країні, яка отримала офіційний дозвіл на закупівлю товарів військового призначення для подальшої передачі державним силовим структурам у межах чинного законодавства.

Чмут регулярно виступає з критикою окремих рішень у сфері оборонної політики, закупівель та військового управління. Його заяви часто викликають активні дискусії серед представників влади, військових і громадськості, однак вони здебільшого стосуються професійних питань розвитку сектору безпеки.

Відкритої підтвердженої інформації про сімейний стан, дружину, дітей або особисті захоплення Тараса Чмута у публічних джерелах небагато. Сам він переважно коментує професійну діяльність і теми, пов’язані з обороною, уникаючи публічного обговорення приватного життя.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Тарас Чмут?

Тарас Чмут — військовий експерт, громадський діяч і директор благодійного фонду «Повернись живим». Він спеціалізується на питаннях оборони, розвитку Збройних сил і військової аналітики. Його професійна діяльність пов’язана із підтримкою Сил оборони та реалізацією благодійних проєктів.

Коли Тарас Чмут очолив фонд «Повернись живим»?

Керівником фонду він став у 2020 році. До цього працював у команді організації військовим аналітиком і консультантом. На посаді директора відповідає за стратегічний розвиток фонду та координацію великих проєктів.

Чи проходив Тарас Чмут військову службу?

Так. Він здобув військову освіту та проходив службу у Морській піхоті Військово-Морських Сил. Також брав участь у бойових діях на сході країни, після чого перейшов до громадського сектору.

Чим займається фонд «Повернись живим»?

Фонд забезпечує Сили оборони технікою, засобами зв’язку, безпілотними системами, транспортом, обладнанням для розмінування та реалізує навчальні програми. Організація також підтримує розвиток сучасних військових технологій і підготовку військовослужбовців.

Що відомо про особисте життя Тараса Чмута?

У відкритих джерелах відсутня детальна підтверджена інформація про його сімейний стан або родину. Публічна діяльність Тараса Чмута переважно стосується оборонної тематики, роботи благодійного фонду та розвитку сектору безпеки.

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