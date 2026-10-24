Тарантіно показав перші 17 хвилин продовження «Одного разу в Голлівуді»
2026-24-10    135

Тарантіно показав перші 17 хвилин продовження «Одного разу в Голлівуді»

Квентін Тарантіно представив перші 17 хвилин фільму «Подальші пригоди Кліффа Бута» на фестивалі AFI Fest у Лос-Анджелесі 23 жовтня 2026 року. У продовженні стрічки «Одного разу в Голлівуді» головну роль виконав Бред Пітт, а режисером став Девід Фінчер. Кінотеатральний реліз запланований на 25 листопада, а з 23 грудня фільм стане доступним на Netflix.

Показ відбувся під час спеціальної сесії запитань і відповідей у Китайському театрі TCL у Голлівуді. Тарантіно взяв участь у заході, присвяченому його фільму «Одного разу в Голлівуді», який отримав 10 номінацій на премію «Оскар». Наприкінці зустрічі режисер запропонував глядачам на вибір розповісти про продовження або показати початок нової стрічки. Він зупинився на другому варіанті.

За даними Deadline, це був перший публічний показ матеріалу з майбутнього фільму. Сценарій написав Тарантіно, проте постановку довірили Фінчеру. Пітт знову зіграв Кліффа Бута — каскадера, який у першій частині працював помічником і довіреною особою актора Ріка Далтона, роль якого виконав Леонардо Ді Капріо.

Події продовження розгортаються у 1977 році, через вісім років після історії, показаної в оригінальній картині. За цей час Бут залишає роботу каскадера та шукає інші способи заробітку, зокрема працює барменом або кіномеханіком. Водночас він продовжує допомагати голлівудським знаменитостям розв’язувати проблеми, використовуючи досвід і навички, набуті за роки роботи в кіноіндустрії.

Новий фільм зосереджується на персонажі Бута, а не на історії Ріка Далтона, навколо якого значною мірою будувалася перша стрічка. Повернення Пітта до цієї ролі дає змогу розвинути сюжетну лінію героя в іншому часовому контексті, коли його професійне життя вже змінилося. Водночас подробиці сюжету, які могли б розкрити основні конфлікти картини, до широкої публіки поки не представили.

Робота над проєктом привернула увагу ще у 2024 році, коли стало відомо про співпрацю Пітта та Фінчера. Спочатку Тарантіно розглядав можливість самостійно поставити фільм за власним сценарієм, однак зрештою режисерське крісло посів Фінчер. Такий розподіл ролей залишив за Тарантіно авторство історії, тоді як її екранне втілення доручили іншому постановнику.

На початку тижня Фінчер розповів, що під час роботи над сценарієм довелося скоротити близько 60 сторінок. За його словами, перша версія тексту, яку він прочитав, налічувала 230 сторінок. Після редагування сценарій адаптували для повнометражного фільму, фінальна тривалість якого становитиме приблизно дві з половиною години.

Вихід картини заплановано у два етапи. Спочатку фільм покажуть у кінотеатрах у форматі IMAX, а згодом він з’явиться в каталозі Netflix. Такий графік дасть змогу розділити кінотеатральний прокат і стримінгову прем’єру майже на місяць. Для Netflix це також можливість представити масштабний проєкт із відомими акторами та режисером спочатку на великому екрані, а потім для домашньої аудиторії.

«Одного разу в Голлівуді» вийшов у 2019 році та відтворив альтернативну версію Лос-Анджелеса кінця 1960-х років. Фільм поєднав вигаданих персонажів із реальними постатями тогочасної індустрії розваг. Бред Пітт отримав за роль Кліффа Бута премію «Оскар» у категорії найкращої чоловічої ролі другого плану. Продовження зосереджується на подальшому житті цього героя, однак поки залишається відкритим питання, чи з’явиться в ньому Рік Далтон у виконанні Ді Капріо.

Девід Фінчер відомий роботами «Бійцівський клуб», «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» та «Соціальна мережа», а також серіалом «Мисливець за розумом». Його співпраця з Піттом охоплює кілька попередніх проєктів, зокрема «Сім» і «Бійцівський клуб». Новий фільм об’єднує їхню творчу співпрацю зі сценарієм Тарантіно, залишаючи глядачам можливість побачити знайомого персонажа в новому етапі його життя.

Netflix, Бред Пітт, Девід Фінчер, Квентін Тарантіно, кіно, Одного разу в Голлівуді
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