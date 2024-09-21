TapSwap: скоро лістинг, встигніть забрати свої гроші
2024-21-09    152

TapSwap: скоро лістинг, встигніть забрати свої гроші

Популярна тапалка у Телеграм TapSwap, яка налічує понад 15 мільйонів користувачів, має дебютувати на великих криптовалютних біржах до 30 жовтня 2024 року. Ви ще можете встигнути заробити свої монети TapSwap, перейшовши за посиланням.

Основний ігровий процес TapSwap включає натискання на кнопку, щоб заробити токени.

Також є функція щоденного комбо: винагорода користувачів за послідовні щоденні входи до системи.

А ще у грі можна отримувати монети за перегляд відео та введення кодів з нього.

Загальна пропозиція TapSwap – 18 мільярдів токенів. Передбачувана ринкова капіталізація 700-800 мільйонів доларів.

Виходячи з поточних ринкових умов та очікуваного лістингу на біржі, аналітики прогнозують значне зростання ціни на токен TapSwap.

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