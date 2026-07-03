Тала Калатай: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку
2026-03-07    119

Тала Калатай: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку

Тала Калатай — українська телеведуча, акторка театру, кіно та дубляжу, яка здобула широку популярність завдяки роботі на телебаченні та ролям у серіалах. Протягом кар’єри вона працювала на кількох загальнонаціональних телеканалах, вела рейтингові проєкти та знімалася в художніх фільмах і телевізійних серіалах. Її ім’я добре знайоме глядачам за програмами «Сніданок з 1+1», «Дивись!» і ранковими шоу, а також за акторськими роботами. Останніми роками Калатай рідше з’являється на телебаченні, однак залишається активною у соціальних мережах та бере участь у творчих проєктах. Після початку повномасштабної війни її життя суттєво змінилося, адже разом із дітьми вона певний час перебувала за межами України.

Біографія

Справжнє ім’я телеведучої — Наталія Андріївна Калатай, однак широкому загалу вона відома під творчим ім’ям Тала Калатай. Народилася 20 травня 1982 року в Києві.

У 2003 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де здобула акторську освіту. Після завершення навчання почала працювати у київському «Вільному театрі», одночасно розпочавши кар’єру телеведучої на телеканалі «Тоніс».

У 2004–2007 роках була ведучою програми «Дивись!» на телеканалі ТЕТ. У 2007 році приєдналася до команди ранкового шоу «Сніданок з 1+1». Надалі працювала на різних українських телеканалах, зокрема брала участь у ранкових інформаційно-розважальних проєктах.

Паралельно розвивалася її акторська кар’єра. Тала Калатай знімалася у телевізійних серіалах та художніх фільмах, серед яких «Леся+Рома», «Серце Рити», «Лікар Ковальчук», «Ніщо не трапляється двічі», «Різниця у віці» та інших. Також працювала акторкою дубляжу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну телеведуча разом із дітьми виїхала за кордон. У своїх інтерв’ю та публікаціях вона розповідала, що певний час жила в Норвегії, Греції та Польщі, приділяючи основну увагу безпеці та вихованню дітей.

Цікаві факти

Творчий псевдонім «Тала» став набагато відомішим за її справжнє ім’я Наталія, тому більшість глядачів знають телеведучу саме під ним.

Багато років Тала Калатай поєднувала роботу телеведучої та акторки, успішно працюючи одразу в кількох напрямах медіаіндустрії.

Упродовж 15 років вона перебувала у шлюбі з телевізійним продюсером Андрієм Слободяном. Подружжя виховувало двох дітей — доньку Марію та сина Макара. У 2018 році Калатай повідомила про розлучення, зазначивши, що рішення було взаємним і вони зберегли дружні стосунки.

Після початку великої війни телеведуча значно скоротила телевізійну активність. Вона неодноразово розповідала, що цей період став для неї часом переосмислення життя та зміни життєвих пріоритетів.

У липні 2026 року Тала Калатай повідомила, що її мати опинилася під завалами після російського удару по Києву. За словами телеведучої, жінку вдалося врятувати, однак її будинок став непридатним для проживання.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Талі Калатай?

Тала Калатай народилася 20 травня 1982 року. У 2026 році їй виповнилося 44 роки.

Яка справжня ім’я Тали Калатай?

Справжнє ім’я телеведучої — Наталія Андріївна Калатай. Ім’я «Тала» вона використовує як творчий псевдонім протягом усієї телевізійної кар’єри.

Чи була Тала Калатай одружена?

Так. Вона перебувала у шлюбі з телевізійним продюсером Андрієм Слободяном близько 15 років. Після розлучення колишнє подружжя повідомило, що зберегло нормальні стосунки заради дітей.

У яких проєктах працювала Тала Калатай?

Телеведуча працювала на каналах «Тоніс», ТЕТ, «1+1» та інших українських мовниках. Як акторка вона відома за ролями у серіалах «Леся+Рома», «Лікар Ковальчук», «Ніщо не трапляється двічі», «Серце Рити» та низці інших телевізійних проєктів.

Де зараз Тала Калатай?

Після початку повномасштабної війни вона певний час проживала разом із дітьми за межами України. Телеведуча підтримує зв’язок із аудиторією через соціальні мережі та періодично розповідає про своє життя і родину.

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