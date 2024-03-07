Тайсон Ф’юрі: Я розіб’ю кролика

Володар поясу WBC у хевівейті Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) після прибуття до Саудівської Аравії в рамках підготовки до майбутнього поєдинку з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) зустрівся з Турки Аль аш-Шейхом, Кріштіану Роналду, Франсісом Нганну та Ентоні Джошуа, пише Фраза.

“Турки Аль аш-Шейх, Кріштіану Роналду, Франсіс Нганну, Ентоні Джошуа з Циганським королем. Я хочу битися з переможцем після того, як я розіб’ю кролика”, – написав Ф’юрі.

Ф’юрі також збирається відвідати бій Джошуа проти Нганну, який відбудеться 8 березня.