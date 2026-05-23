В Україні можуть суттєво змінити підхід до покарання водіїв за порушення правил дорожнього руху. Замість виключно грошових штрафів планується впровадження системи штрафних балів, яка діятиме за принципом накопичення порушень. Якщо водій набере 15 балів, це може стати підставою для тимчасового позбавлення права керування транспортним засобом.

Ідея запровадження такої системи обговорюється як частина посилення контролю за безпекою дорожнього руху. Подібні моделі вже давно працюють у багатьох країнах Європи та вважаються одним із найефективніших способів боротьби з систематичними порушеннями ПДР.

Як працюватиме система штрафних балів

Нова модель передбачає, що за кожне порушення правил дорожнього руху водій отримуватиме певну кількість штрафних балів. Чим небезпечніше порушення — тим більше балів буде нараховано.

Наприклад, за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год можуть додавати 5 балів. За створення ДТП або керування автомобілем без посвідчення водія передбачено 4 бали. Проїзд на червоне світло оцінюватиметься у 2 бали, а непристебнутий ремінь безпеки — в 1 бал.

У разі накопичення 15 балів водія можуть тимчасово позбавити права керування транспортом. Таким чином система фактично працюватиме як рейтинг дисциплінованості водія.

Які порушення вважатимуться найбільш небезпечними

Основна логіка системи полягає у тому, щоб найбільш суворо карати порушення, які створюють високий ризик аварій або загрозу життю інших учасників руху.

Найбільшу кількість балів можуть нараховувати за:

значне перевищення швидкості;

керування без посвідчення;

створення аварійної ситуації;

грубі порушення правил переїзду залізничних колій;

незаконне використання спецсигналів.

Окрему увагу планують приділити порушенням, які пов’язані з безпекою дітей та спецтранспорту.

Чому влада хоче змінити систему покарань

Експерти у сфері дорожньої безпеки давно звертають увагу, що звичайні штрафи не завжди впливають на поведінку водіїв. Частина порушників регулярно сплачує штрафи, але продовжує ігнорувати правила дорожнього руху.

Система балів має створити довгострокову відповідальність. Якщо водій постійно порушує ПДР, кожне нове порушення наближатиме його до тимчасової втрати прав.

У країнах ЄС подібний підхід вважається більш ефективним, ніж лише фінансові санкції. Він дозволяє виявляти систематичних порушників та обмежувати їхню участь у дорожньому русі.

Як це працює в інших країнах

Системи штрафних балів давно використовуються у:

Німеччині;

Франції;

Італії;

Польщі;

Великій Британії.

У більшості країн бали зберігаються протягом певного періоду часу. Якщо водій не порушує правила, частина балів може автоматично анулюватися.

Водночас за грубі або повторні порушення можливі:

тимчасове вилучення посвідчення;

обов’язкове повторне навчання;

додаткові перевірки знань ПДР.

Чи стане більше камер та автоматичних штрафів

Аналітики вважають, що впровадження системи балів буде тісно пов’язане з розширенням автоматичної фіксації порушень.

Камери вже зараз активно фіксують:

перевищення швидкості;

проїзд на червоне світло;

порушення смуги громадського транспорту.

У майбутньому кількість автоматичних систем контролю може зрости, оскільки саме вони дозволяють ефективно накопичувати інформацію про порушення конкретного водія.

Як це вплине на українських водіїв

Для дисциплінованих водіїв нова система практично нічого не змінить. Однак для тих, хто регулярно порушує правила, ризики значно зростуть.

Навіть дрібні порушення у разі систематичного повторення можуть призвести до накопичення критичної кількості балів. Саме тому експерти прогнозують, що водії стануть обережнішими у питаннях швидкості, ременів безпеки та проїзду перехресть.

Чи можуть виникнути суперечки навколо нової системи

Юристи вже звертають увагу на можливі дискусії щодо прозорості нарахування балів. Особливо це стосується автоматичної фіксації порушень та процедури оскарження.

Також важливим питанням стане:

термін дії балів;

порядок їх анулювання;

механізм повернення прав після позбавлення.

Експерти вважають, що без чітких правил система може викликати велику кількість судових спорів.

Таблиця: приклади штрафних балів за порушення ПДР

Порушення Кількість балів Перевищення швидкості понад 50 км/год 5 ДТП або керування без прав 4 Проїзд на червоне світло 2 Непристебнутий ремінь 1 Порушення переваги спецтранспорту Залежно від порушення Неправильне перевезення дітей Залежно від порушення

FAQ

Коли водія можуть позбавити прав через штрафні бали?

Тимчасове позбавлення прав планують застосовувати після накопичення 15 штрафних балів. Кількість балів залежатиме від тяжкості порушень. Найбільше балів нараховуватимуть за небезпечні порушення, які створюють ризик ДТП.

Чи будуть бали анулюватися з часом?

Остаточний механізм ще потребує затвердження. В інших країнах штрафні бали часто мають обмежений строк дії та можуть анулюватися за відсутності нових порушень. Імовірно, подібний принцип можуть застосувати і в Україні.

Висновок

Запровадження системи штрафних балів може стати однією з найбільших реформ у сфері дорожнього контролю за останні роки. Влада намагається перейти від моделі разових штрафів до системи накопичувальної відповідальності, де регулярні порушення матимуть серйозні наслідки для водіїв.

Експерти вважають, що така система здатна підвищити дисципліну на дорогах та знизити кількість аварій. Водночас успіх реформи залежатиме від прозорості механізму, роботи автоматичної фіксації та можливості справедливого оскарження штрафів.