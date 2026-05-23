Система штрафних балів для водіїв: що зміниться для українців
2026-23-05    343

Система штрафних балів для водіїв: що зміниться для українців

В Україні можуть суттєво змінити підхід до покарання водіїв за порушення правил дорожнього руху. Замість виключно грошових штрафів планується впровадження системи штрафних балів, яка діятиме за принципом накопичення порушень. Якщо водій набере 15 балів, це може стати підставою для тимчасового позбавлення права керування транспортним засобом.

Ідея запровадження такої системи обговорюється як частина посилення контролю за безпекою дорожнього руху. Подібні моделі вже давно працюють у багатьох країнах Європи та вважаються одним із найефективніших способів боротьби з систематичними порушеннями ПДР.

Як працюватиме система штрафних балів

Нова модель передбачає, що за кожне порушення правил дорожнього руху водій отримуватиме певну кількість штрафних балів. Чим небезпечніше порушення — тим більше балів буде нараховано.

Наприклад, за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год можуть додавати 5 балів. За створення ДТП або керування автомобілем без посвідчення водія передбачено 4 бали. Проїзд на червоне світло оцінюватиметься у 2 бали, а непристебнутий ремінь безпеки — в 1 бал.

У разі накопичення 15 балів водія можуть тимчасово позбавити права керування транспортом. Таким чином система фактично працюватиме як рейтинг дисциплінованості водія.

Які порушення вважатимуться найбільш небезпечними

Основна логіка системи полягає у тому, щоб найбільш суворо карати порушення, які створюють високий ризик аварій або загрозу життю інших учасників руху.

Найбільшу кількість балів можуть нараховувати за:

  • значне перевищення швидкості;
  • керування без посвідчення;
  • створення аварійної ситуації;
  • грубі порушення правил переїзду залізничних колій;
  • незаконне використання спецсигналів.

Окрему увагу планують приділити порушенням, які пов’язані з безпекою дітей та спецтранспорту.

Чому влада хоче змінити систему покарань

Експерти у сфері дорожньої безпеки давно звертають увагу, що звичайні штрафи не завжди впливають на поведінку водіїв. Частина порушників регулярно сплачує штрафи, але продовжує ігнорувати правила дорожнього руху.

Система балів має створити довгострокову відповідальність. Якщо водій постійно порушує ПДР, кожне нове порушення наближатиме його до тимчасової втрати прав.

У країнах ЄС подібний підхід вважається більш ефективним, ніж лише фінансові санкції. Він дозволяє виявляти систематичних порушників та обмежувати їхню участь у дорожньому русі.

Як це працює в інших країнах

Системи штрафних балів давно використовуються у:

  • Німеччині;
  • Франції;
  • Італії;
  • Польщі;
  • Великій Британії.

У більшості країн бали зберігаються протягом певного періоду часу. Якщо водій не порушує правила, частина балів може автоматично анулюватися.

Водночас за грубі або повторні порушення можливі:

  • тимчасове вилучення посвідчення;
  • обов’язкове повторне навчання;
  • додаткові перевірки знань ПДР.

Чи стане більше камер та автоматичних штрафів

Аналітики вважають, що впровадження системи балів буде тісно пов’язане з розширенням автоматичної фіксації порушень.

Камери вже зараз активно фіксують:

  • перевищення швидкості;
  • проїзд на червоне світло;
  • порушення смуги громадського транспорту.

У майбутньому кількість автоматичних систем контролю може зрости, оскільки саме вони дозволяють ефективно накопичувати інформацію про порушення конкретного водія.

Як це вплине на українських водіїв

Для дисциплінованих водіїв нова система практично нічого не змінить. Однак для тих, хто регулярно порушує правила, ризики значно зростуть.

Навіть дрібні порушення у разі систематичного повторення можуть призвести до накопичення критичної кількості балів. Саме тому експерти прогнозують, що водії стануть обережнішими у питаннях швидкості, ременів безпеки та проїзду перехресть.

Чи можуть виникнути суперечки навколо нової системи

Юристи вже звертають увагу на можливі дискусії щодо прозорості нарахування балів. Особливо це стосується автоматичної фіксації порушень та процедури оскарження.

Також важливим питанням стане:

  • термін дії балів;
  • порядок їх анулювання;
  • механізм повернення прав після позбавлення.

Експерти вважають, що без чітких правил система може викликати велику кількість судових спорів.

Таблиця: приклади штрафних балів за порушення ПДР

ПорушенняКількість балів
Перевищення швидкості понад 50 км/год5
ДТП або керування без прав4
Проїзд на червоне світло2
Непристебнутий ремінь1
Порушення переваги спецтранспортуЗалежно від порушення
Неправильне перевезення дітейЗалежно від порушення

FAQ

Коли водія можуть позбавити прав через штрафні бали?

Тимчасове позбавлення прав планують застосовувати після накопичення 15 штрафних балів. Кількість балів залежатиме від тяжкості порушень. Найбільше балів нараховуватимуть за небезпечні порушення, які створюють ризик ДТП.

Чи будуть бали анулюватися з часом?

Остаточний механізм ще потребує затвердження. В інших країнах штрафні бали часто мають обмежений строк дії та можуть анулюватися за відсутності нових порушень. Імовірно, подібний принцип можуть застосувати і в Україні.

Висновок

Запровадження системи штрафних балів може стати однією з найбільших реформ у сфері дорожнього контролю за останні роки. Влада намагається перейти від моделі разових штрафів до системи накопичувальної відповідальності, де регулярні порушення матимуть серйозні наслідки для водіїв.

Експерти вважають, що така система здатна підвищити дисципліну на дорогах та знизити кількість аварій. Водночас успіх реформи залежатиме від прозорості механізму, роботи автоматичної фіксації та можливості справедливого оскарження штрафів.

автоматична фіксація порушень, водійські права Україна, дорожня безпека Україна, нові правила для водіїв, ПДР Україна, перевищення швидкості штраф, позбавлення прав Україна, порушення ПДР Україна, проїзд на червоне штраф, система балів водії, система штрафних балів, штрафи для водіїв, штрафи за ПДР, штрафні бали для водіїв, штрафні бали ПДР
Останні новини
Удар «Орешником» по Білій Церкві: чому навіть у Росії ставлять питання

Удар «Орешником» по Білій Церкві: чому навіть у Росії ставлять питання
Нічна атака 24 травня по Україні принесла не лише чергові читать далее
24-05, 06:46
Система штрафних балів для водіїв: що зміниться для українців

Система штрафних балів для водіїв: що зміниться для українців
В Україні можуть суттєво змінити підхід до покарання водіїв за читать далее
23-05, 04:11
В Україні деякі овочі подорожчали більш ніж на 100% за місяць

В Україні деякі овочі подорожчали більш ніж на 100% за місяць
Український ринок овочів продовжує демонструвати різкі цінові коливання. За останній читать далее
23-05, 04:08
Ціни на хліб в Україні можуть зрости ще на 25%

Ціни на хліб в Україні можуть зрости ще на 25%
В Україні продовжується зростання цін на базові продукти харчування, і читать далее
23-05, 04:05
Лілі Філліпс: хто вона та чому про неї говорять

Лілі Філліпс: хто вона та чому про неї говорять
Лілі Філліпс — британська модель, контент-креаторка та медійна особистість, яка читать далее
23-05, 12:57
Поліція може отримати доступ до всіх активів українців

Поліція може отримати доступ до всіх активів українців
В Україні готують масштабне розширення повноважень правоохоронних органів у сфері читать далее
22-05, 05:46
Оскарження рішення ВЛК: як працює процедура в Україні

Оскарження рішення ВЛК: як працює процедура в Україні
Після посилення мобілізаційних процедур в Україні різко зросла кількість конфліктів читать далее
22-05, 12:07
Як цвіте ківі в домашніх умовах і чи реально отримати плоди

Як цвіте ківі в домашніх умовах і чи реально отримати плоди
Вирощування ківі вдома ще кілька років тому вважалося екзотикою, але читать далее
22-05, 11:55
Банки зменшать ліміти на перекази: що змінить новий меморандум

Банки зменшать ліміти на перекази: що змінить новий меморандум
Українська банківська система переходить до нового етапу фінансового контролю. Банки, читать далее
22-05, 11:19
Іран відмовився вивозити збагачений уран: чим це загрожує

Іран відмовився вивозити збагачений уран: чим це загрожує
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заборонив вивезення з країни урану, читать далее
21-05, 09:53
Клонована корова в РФ вперше народила теля: що це означає

Клонована корова в РФ вперше народила теля: що це означає
У Краснодарському краї Росії клонована корова на прізвисько Зірочка (Звездочка) читать далее
21-05, 09:50
Загроза наступу з Білорусі: чи готує РФ новий фронт

Загроза наступу з Білорусі: чи готує РФ новий фронт
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати нову спробу читать далее
21-05, 09:47
Росія готує нову мобілізацію: що це означає для війни

Росія готує нову мобілізацію: що це означає для війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нових мобілізаційних читать далее
21-05, 09:43
Біткоїн опустився нижче ключового рівня: що буде далі

Біткоїн опустився нижче ключового рівня: що буде далі
Криптовалютний ринок продовжує демонструвати слабкість після того, як біткоїн знову читать далее
21-05, 09:39
США інвестують у квантові комп’ютери: чому це змінює ринок

США інвестують у квантові комп’ютери: чому це змінює ринок
Адміністрація президента США Дональда Трампа зробила одну з найгучніших ставок читать далее
21-05, 09:31
Фінансовий моніторинг в Україні: як банки перевіряють гроші

Фінансовий моніторинг в Україні: як банки перевіряють гроші
Фінансовий моніторинг в Україні став однією з ключових частин сучасної читать далее
21-05, 09:26
Фінансовий моніторинг фізичних осіб 2026: нові ризики для українців

Фінансовий моніторинг фізичних осіб 2026: нові ризики для українців
У 2026 році фінансовий моніторинг фізичних осіб в Україні став читать далее
21-05, 09:17
В Україні можуть легалізувати контент для дорослих

В Україні можуть легалізувати контент для дорослих
В Україні найближчим часом можуть змінити підхід до регулювання контенту читать далее
21-05, 07:20
HBO терміново змінює Джіні Візлі у серіалі про Гаррі Поттера

HBO терміново змінює Джіні Візлі у серіалі про Гаррі Поттера
HBO несподівано вирішила провести рекаст ролі Джіні Візлі у новому читать далее
21-05, 07:06
Греція звинуватила Україну через морський дрон у Середземному морі

Греція звинуватила Україну через морський дрон у Середземному морі
Уряд Греція публічно звинуватив Україну після виявлення морського дрона поблизу читать далее
21-05, 06:58
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал кіно мобілізація перевірка банком податки походження коштів підозрілі операції спорт фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції