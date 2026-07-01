Сирський назвав імовірним наступ РФ на Чернігівську область

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що найбільш імовірним сценарієм нової наступальної операції Росії є атака на Чернігівську область із території Брянської області РФ. Про це він повідомив 30 червня в інтерв’ю, наголосивши, що українські військові враховують такий розвиток подій і вже готуються до можливого загострення ситуації на північному напрямку.

За словами Сирського, російське військово-політичне керівництво продовжує розглядати різні варіанти наступальних дій проти України. Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін поставив Генеральному штабу Росії завдання прорахувати кілька сценаріїв проведення наступальної операції, зокрема із залученням території Білорусі для спроби просування в напрямку Києва та інших українських регіонів.

Водночас головнокомандувач ЗСУ висловив сумнів, що білоруське керівництво погодиться надати свою територію для нового масштабного вторгнення. На його думку, останні події свідчать про те, що офіційний Мінськ не зацікавлений у безпосередньому використанні білоруської території як плацдарму для повторного наступу російських військ.

Найреалістичнішим варіантом Сирський назвав можливі наступальні дії саме з території Брянської області. За його словами, така оцінка ґрунтується на сукупності наявних розвідувальних та оперативних даних. «Найбільш імовірний варіант, який підтверджується кількома даними, — це можливі наступальні дії на півночі з території Брянської області РФ. Це реалістичний варіант, і, звичайно, ми до цього готуємося», — заявив він.

Головнокомандувач вважає, що відкриття нового напрямку бойових дій може бути частиною стратегії Росії зі збільшення протяжності фронту. Такий крок, на його думку, дозволив би російському командуванню змусити Україну перекидати додаткові сили з найбільш напружених ділянок на сході та півдні країни, послаблюючи оборону на інших напрямках.

Північний кордон України залишається одним із напрямків, який перебуває під постійною увагою українських військових після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Чернігівська область межує з Брянською областю РФ, а також із Білоруссю, що робить регіон стратегічно важливим з погляду оборони державного кордону.

Останніми тижнями ситуація на українсько-білоруському напрямку також зазнала певних змін. 19 червня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність демонтажу ретрансляторів на території Білорусі, які, за даними української сторони, використовувалися для коригування польотів російських ударних безпілотників. Згодом повідомлялося про припинення роботи таких об’єктів, а українські прикордонники зафіксували зниження інтенсивності польотів російських дронів уздовж білоруського кордону та через Чернігівську область.

Заява Сирського свідчить про те, що українське військове командування продовжує оцінювати ризики на всіх потенційно небезпечних напрямках і готує сили оборони до різних сценаріїв розвитку подій. При цьому озвучена ним оцінка стосується можливого розвитку ситуації та не означає, що рішення про початок нового наступу вже ухвалене російською стороною.