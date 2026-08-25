Синоптики попередили про зміну погоди через циклон над Чорним морем

25 серпня більшість регіонів перебуватимуть під впливом антициклону з центром над півднем Скандинавії, однак 26–27 серпня атмосферний фронт чорноморського циклону принесе короткочасні дощі та грози до частини південних і центральних областей. Одночасно з півночі почне надходити прохолодніше повітря, через що насамперед знизиться нічна температура.

За прогнозом синоптиків, 25–27 серпня антициклон поступово зміщуватиметься у бік Балтійського моря та визначатиме погоду на більшій частині території країни. У більшості областей утримається суха погода, а суттєвих опадів не очікується.

Винятком стануть південні та центральні регіони. Саме тут 26–27 серпня атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном над Чорним морем, може спричинити короткочасні дощі та грози. Опади матимуть локальний характер, тому погода в межах однієї області може суттєво відрізнятися.

Зміна синоптичної ситуації супроводжуватиметься надходженням прохолоднішої повітряної маси з півночі. Найбільше це позначиться на нічних температурах, які стануть нижчими. Водночас денне тепло збережеться, а різкого зниження температури синоптики не прогнозують.

25 серпня опади залишатимуться малоймовірними на більшій частині території. В Українському гідрометцентрі прогнозували мінливу хмарність і вітер змінних напрямків швидкістю 3–8 метрів за секунду. Температура вдень у більшості областей становитиме від +21 до +26 градусів, а на півдні повітря прогріється до +25…+30 градусів.

За оцінкою метеоролога Ігоря Кібальчича, загалом до кінця тижня над країною переважатиме суха та сонячна погода, а температурний фон у багатьох регіонах перевищуватиме кліматичну норму на 2–4 градуси. Наприкінці тижня невеликі дощі можливі переважно на заході.

25 серпня короткочасні нічні опади також допускаються в окремих районах Одещини та центральних областей. На решті території переважатиме суха погода. Вдень на заході та півночі температура, за прогнозами, становитиме +23…+28 градусів, а в інших регіонах місцями може підніматися до +27…+32 градусів.

Чорноморські циклони часто впливають насамперед на південні та центральні райони через переміщення атмосферних фронтів із півдня. Їхній вплив у цей період буде обмеженим, оскільки основну частину території контролюватиме зона підвищеного атмосферного тиску. Тому зміна погоди не означатиме одночасного погіршення умов у всіх регіонах.

Надходження прохолодного повітря з півночі означатиме насамперед збільшення добового контрасту температур. Після теплих денних годин ночі наприкінці серпня стануть свіжішими, особливо в північних і західних областях, тоді як південні регіони збережуть вищий температурний фон.