Син Віталія Кличка: де живе та чим займається Єгор-Даніель
2026-18-10    80

Син Віталія Кличка: де живе та чим займається Єгор-Даніель

Старший син мера Києва Віталія Кличка та його колишньої дружини Наталії Єгорової, Єгор-Даніель Кличко, після завершення навчання в Лондонській школі економіки та політичних наук наприкінці 2024 року продовжив жити й працювати в Європі. Станом на жовтень 2026 року він не веде публічного життя, не дає регулярних інтерв’ю та майже не з’являється в інформаційному просторі. Відомостей про конкретне місце його роботи та посаду у відкритому доступі немає.

Єгор-Даніель — первісток Віталія Кличка, колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі, який із 2014 року обіймає посаду міського голови Києва. Попри відому родину, старший син Кличка не став продовжувати спортивну кар’єру батька й обрав освіту, пов’язану з бізнесом і менеджментом.

Наприкінці 2024 року Єгор-Даніель завершив навчання в London School of Economics and Political Science (LSE) — одному з відомих британських закладів вищої освіти, що спеціалізується на економіці, соціальних науках і політичних дослідженнях. Він здобув освіту у сфері бізнесу та менеджменту. Інформації про подальше навчання, конкретну компанію, у якій він працює, або професійні проєкти старшого сина Кличка публічно не повідомляли.

Вибір економічного напряму відрізняється від професійного шляху батька, який здобув світову популярність завдяки боксу, а згодом перейшов до політики. Водночас освіта в галузі бізнесу та менеджменту дає змогу працювати в корпоративному секторі, консалтингу, фінансах або управлінні. Однак немає підтверджених даних, що Єгор-Даніель обрав один із цих напрямів або працює в конкретній галузі.

Інформація про його повсякденне життя залишається обмеженою. Рідкісні фотографії старшого сина Віталія Кличка з’являються переважно в соціальних мережах його матері Наталії Єгорової. Сам Єгор-Даніель не підтримує постійної публічної присутності, тому перевірених відомостей про його поточне місце проживання, професійні плани та особисте життя небагато.

Віталій Кличко раніше висловлювався проти того, щоб його діти будували політичну кар’єру. Він характеризував політику як брудну сферу та застерігав дітей від участі в ній. Водночас у 2020 році мер Києва жартома розповідав про своєрідний подарунок від старшого сина на день народження: Єгор-Даніель нібито заявив, що збирається балотуватися на посаду міського голови столиці. Цей епізод подавався як сімейний жарт, а не як підтверджений намір розпочати політичну кар’єру.

У Віталія Кличка та Наталії Єгорової троє спільних дітей. Крім старшого сина Єгора-Даніеля, вони виховували доньку Єлизавету-Вікторію та молодшого сина Максима-Олександра. Діти переважно тримаються осторонь публічної діяльності батька й рідко з’являються на офіційних заходах.

Наталія Єгорова після розлучення з Віталієм Кличком також не перетворила життя дітей на предмет постійної публічної уваги. Саме її соціальні мережі залишаються одним із небагатьох відкритих джерел сімейних фотографій. Водночас знімки не дають підстав робити висновки про професійну діяльність чи конкретне місце проживання дорослого сина.

Лондонська школа економіки, яку закінчив Єгор-Даніель, заснована 1895 року та входить до складу Лондонського університету. Заклад відомий програмами з економіки, політичних наук, міжнародних відносин і менеджменту. Навчання в такому середовищі передбачає міжнародний академічний контекст, однак сам факт здобуття диплома не підтверджує подальшого працевлаштування випускника в певній країні чи компанії.

Отже, старший син Віталія Кличка після закінчення навчання в Лондоні зосередився на житті поза публічною політикою та професійним спортом. Відомо, що він здобув освіту у сфері бізнесу й менеджменту та залишається в Європі, але його конкретне місце роботи й поточна адреса проживання не розголошуються.

Віталій Кличко, Єгор-Даніель Кличко, Лондонська школа економіки, Наталія Єгорова
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