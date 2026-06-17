Сили оборони уразили танкер тіньового флоту РФ та два мости
2026-17-06    115

Сили оборони уразили танкер тіньового флоту РФ та два мости

У ніч проти 17 червня Сили оборони України завдали ударів по танкеру тіньового флоту Росії FINA A, а також пошкодили два автомобільні мости на тимчасово окупованих територіях. Про результати операції повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, зазначивши, що триває уточнення масштабів пошкоджень судна та інших об’єктів.

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За даними військових, танкер FINA A перебуває під санкціями Європейського Союзу, Швейцарії, Великої Британії та Канади. Судно довжиною понад 244 метри використовувалося для транспортування нафти й нафтопродуктів, а його діяльність пов’язують із так званим тіньовим флотом РФ, який застосовується для експорту енергоресурсів в обхід міжнародних обмежень. Інформація щодо технічного стану танкера після удару наразі уточнюється.

Окрім морської цілі, українські безпілотники уразили два важливі автомобільні мости. Один із них проходить через Північнокримський канал у районі тимчасово окупованого населеного пункту Ставки Херсонської області, інший розташований поблизу села Воїнка на території тимчасово окупованого Криму. Обидві переправи мають значення для транспортного сполучення та логістики на південному напрямку.

У Генеральному штабі також повідомили про серію ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами російських військ. Ці об’єкти були розташовані на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей, а також у Курській області Російської Федерації. Деталі щодо наслідків ураження та можливих втрат противника поки не розкриваються.

Останнім часом українські сили дедалі частіше здійснюють операції, спрямовані на ураження логістичної інфраструктури та військових об’єктів, які використовуються для забезпечення російських підрозділів. До таких цілей належать транспортні вузли, переправи, пункти управління й об’єкти, пов’язані з постачанням пального та матеріально-технічних ресурсів.

Тіньовий флот Росії перебуває у фокусі уваги міжнародних партнерів через використання суден для перевезення нафти під санкційними обмеженнями. Запровадження санкцій проти окремих танкерів та компаній покликане обмежити доходи від експорту енергоресурсів, які можуть спрямовуватися на фінансування військових потреб. На цьому тлі удари по логістичних об’єктах і транспортній інфраструктурі залишаються одним із елементів протидії можливостям російської сторони підтримувати свої операції.

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