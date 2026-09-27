Сильвестр Сталлоне зізнався у булімії та наслідках вживання стероїдів
2026-27-09    101

Сильвестр Сталлоне зізнався у булімії та наслідках вживання стероїдів

Американський актор, режисер і продюсер Сильвестр Сталлоне в інтерв’ю The New York Times, опублікованому 26 вересня 2026 року, вперше розповів, що під час роботи над фільмом «Роккі 3» страждав від булімії та довів рівень жиру в організмі до 2,6%. За його словами, прагнення зберегти надзвичайну фізичну форму згодом мало тривалі наслідки для здоров’я.

Сталлоне пригадав, що підготовка до ролей у бойовиках поступово перетворилася на нав’язливе прагнення контролювати власне тіло. Під час зйомок «Роккі 3» він настільки обмежував себе, що не міг або не хотів утримувати їжу. Актор пов’язав цей період із розвитком булімії та зазначив, що тоді був зосереджений передусім на збереженні досягнутої форми.

Після цього періоду Сталлоне позбувся розладу харчової поведінки, однак продовжив експерименти з фізичною формою. Для підтримання м’язової маси актор почав використовувати стероїди. Він зазначив, що намагався робити це обережно, проте згодом зіткнувся з серйозними наслідками.

«Я нібито у формі, але, знаєте, у мене всілякі проблеми, я приймаю купу таблеток, щоб триматися на ногах», — розповів Сталлоне. Він охарактеризував ціну багаторічного прагнення до певного зовнішнього вигляду як дуже високу.

За словами актора, з часом його ставлення до вимог, які він висував до власного тіла, змінилося. Переломним моментом Сталлоне назвав 1997 рік, коли зіграв головну роль у кримінальній драмі «Поліцейські» режисера Джеймса Манголда. Тоді, за його словами, він почав дозволяти собі менше зосереджуватися на демонстративно атлетичній формі.

Фізична підготовка була важливою частиною кар’єри Сталлоне ще з часів перших фільмів про Роккі Бальбоа. Для ролей він регулярно змінював вагу, тренувальний режим і харчування, прагнучи відповідати образам професійного боксера та інших фізично підготовлених героїв.

«Роккі 3» вийшов у 1982 році та став третьою частиною франшизи про боксера Роккі Бальбоа. У стрічці персонаж Сталлоне готується до поєдинку з Клаббером Ленгом, якого зіграв Містер Ті. Саме для цього періоду актор тепер пов’язує найжорсткіші експерименти зі своїм тілом.

У подальші десятиліття Сталлоне не відмовився від ролей, що вимагали значної фізичної підготовки. Він повертався до образу Роккі у наступних частинах франшизи, а також виконував ролі у серіях «Рембо» та «Нестримні». Його екранна кар’єра протягом десятиліть залишалася тісно пов’язаною з атлетичною статурою та інтенсивними тренуваннями.

Сталлоне народився 6 липня 1946 року в Нью-Йорку. Світову популярність йому принесла роль Роккі Бальбоа у фільмі «Роккі» 1976 року, сценарій якого він також написав. Стрічка отримала три премії «Оскар», зокрема як найкращий фільм, а образ боксера став одним із найвідоміших у кар’єрі актора.

У «Рембо: Перша кров» 1982 року Сталлоне зіграв ветерана війни Джона Рембо, започаткувавши ще одну тривалу кінофраншизу. Надалі актор поєднував роботу перед камерою з режисурою, написанням сценаріїв і продюсуванням, а його фізична форма залишалася частиною публічного образу.

Зізнання про булімію та наслідки використання стероїдів стало новою частиною особистої історії Сталлоне, яку раніше він публічно не описував настільки детально. Водночас актор не уточнив у цитованому інтерв’ю повний перелік препаратів, які приймає нині, а також конкретні медичні діагнози, пов’язані з багаторічними навантаженнями на організм.

булімія, Роккі, Роккі 3, Сильвестр Сталлоне, стероїди
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