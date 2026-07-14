Свириденко може очолити ОП, а Буданов — Міноборони
2026-14-07    115

Свириденко може очолити ОП, а Буданов — Міноборони

Після можливої відставки Кабінету міністрів в українській владі можуть відбутися масштабні кадрові перестановки. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, за попередньою інформацією, може очолити Офіс президента, тоді як начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розглядається як кандидат на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова. Про такий сценарій повідомила народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

В тему: Зеленський відправляє Свириденко у відставку та оновлює уряд

За словами парламентарки, кадрові зміни обговорюються у контексті комплексного переформатування виконавчої влади. Водночас офіційних рішень щодо призначень або відповідних подань до Верховної Ради поки не оприлюднено. Також не надходило підтвердження інформації з боку Офісу президента, Кабінету міністрів чи Міністерства оборони.

Особливу увагу привертає можлива кандидатура Кирила Буданова на посаду глави оборонного відомства. Відповідно до чинного законодавства України, міністром оборони може бути лише цивільна особа. Оскільки Буданов проходить військову службу та має статус військовослужбовця, для призначення на цю посаду він повинен бути звільнений із військової служби та набути цивільного статусу.

Вимога щодо цивільного керівництва Міністерством оборони була закріплена в українському законодавстві в межах реформи сектору безпеки та оборони, спрямованої на наближення стандартів управління до практик держав-членів НАТО. Відтоді всі очільники міністерства призначаються саме як цивільні посадовці.

Не менш резонансною є інформація про можливий перехід Юлії Свириденко до Офісу президента. Нині вона очолює Кабінет міністрів та відповідає за координацію роботи уряду. У разі призначення керівником Офісу президента вона фактично стане одним із ключових координаторів взаємодії між главою держави, урядом, парламентом і центральними органами виконавчої влади.

Поява інформації про кадрові зміни відбувається на тлі підготовки до оновлення уряду та обговорення нової конфігурації виконавчої влади. Останніми днями у політичних колах активно обговорюються різні сценарії ротацій серед керівників міністерств та інших державних органів, однак більшість із них поки що залишаються на рівні політичних консультацій.

Призначення нового міністра оборони належить до повноважень Верховної Ради за поданням президента України. Аналогічно парламент має затвердити нового прем’єр-міністра та склад Кабінету міністрів у разі відставки чинного уряду. До завершення всіх необхідних процедур кадрові зміни не набувають юридичної сили.

Експерти зазначають, що будь-які перестановки у вищих органах державної влади можуть вплинути на систему ухвалення рішень у сфері оборони, економіки та міжнародної співпраці. Водночас остаточний склад нового уряду та керівництва державних органів стане відомий лише після внесення офіційних кандидатур і голосування Верховної Ради.

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