Святослав Заєць — український військовослужбовець, бригадний генерал Збройних сил України та виходець із Десантно-штурмових військ. 2 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський призначив його командувачем Сухопутних військ ЗСУ указом №853/2026. До нового призначення Заєць очолював 20-й армійський корпус. Ширшу увагу до офіцера привернула його служба під час окупації Криму у 2014 році, коли він командував розвідувальною ротою 25-ї повітрянодесантної бригади та вивів підрозділ на материкову частину. У військовому керівництві Заєць також відомий увагою до цифровізації управління, безпілотних систем і технологій сучасної війни.

Біографія

Святослав Анатолійович Заєць — кадровий офіцер ЗСУ, який тривалий час служив у Десантно-штурмових військах. Публічно доступних достовірних даних про дату та місце його народження, цивільну освіту й родину небагато, тому ці відомості не варто доповнювати неперевіреними даними.

Його бойовий шлях став публічно відомим після подій 2014 року в Криму. На початку російської окупації півострова Заєць був капітаном і командиром розвідувальної роти 25-ї повітрянодесантної бригади. Підрозділ перебував у Криму на навчаннях і після початку окупації опинився заблокованим російськими військовими. Близько сотні українських військовослужбовців протягом приблизно місяця перебували в складних умовах, але не погодилися на вимоги окупаційних сил. Зрештою Заєць організував вихід підрозділу на материкову частину України.

В інтерв’ю 2018 року Заєць розповідав, що до кримських подій його підрозділ проходив інтенсивну підготовку, а після блокування військові виконували завдання у складі зведеної групи. Наприкінці серпня 2014 року офіцер уже перебував у районі Дебальцевого. У тому ж інтерв’ю він називав 25-ту бригаду основою свого професійного становлення та зазначав, що прагнув здобути додаткову військову освіту, оскільки мав значний практичний досвід і хотів посилити теоретичну підготовку.

У подальші роки Заєць продовжив службу в ДШВ. Він обіймав посаду начальника штабу — заступника командира 8-го корпусу Десантно-штурмових військ. У липні 2026 року президент Володимир Зеленський проводив зустріч із командирами корпусів, які діяли на найбільш напружених напрямках фронту. Серед учасників був і Заєць у статусі командира 20-го армійського корпусу.

У квітні 2026 року Заєць очолив 20-й армійський корпус. Уже 6 травня того самого року президент присвоїв йому військове звання бригадного генерала. На посаді командира корпусу офіцер приділяв увагу цифровізації системи управління та використанню безпілотних систем. За повідомленнями українських ЗМІ, під його керівництвом усі підпорядковані бригади переводилися до Mission Control — цифрової системи управління безпілотними операціями в режимі реального часу.

22 липня 2026 року новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий окремо згадав Святослава Заєця серед командирів, які сформувалися в період командування Ігоря Скибюка Десантно-штурмовими військами. Драпатий назвав серед них також Олега Апостола, Дмитра Волошина, Євгена Ласійчука, Еміля Ішкулова та Андрія Ткачука. Саме Скибюк у липні став начальником Генерального штабу ЗСУ.

2 вересня 2026 року Володимир Зеленський призначив Заїця командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Відповідний указ №853/2026 був оприлюднений того самого дня. Паралельним указом №852/2026 президент звільнив із посади попереднього командувача Сухопутних військ Геннадія Шаповалова, який очолював цей вид ЗСУ з червня 2025 року.

Цікаві факти

Один із найвідоміших епізодів біографії Заїця пов’язаний із Кримом. У 2014 році його розвідувальна рота опинилася в блокаді після початку російської окупації. Офіцер не погодився залишити техніку та зброю і домігся виходу підрозділу на материк. Через роки саме цей досвід став однією з головних деталей, за якими Заїця описують у відкритих біографічних матеріалах.

У 2016 році Заєць був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Нагорода згадується в кількох актуальних біографічних матеріалах про нового командувача Сухопутних військ.

Ще одна особливість його професійного профілю — інтерес до технологічної складової війни. За даними українських ЗМІ, військові, які служили разом із Заїцем, відзначали його увагу до цифровізації та роботизації. Під час командування 20-м корпусом він поставив завдання зробити його одним із найбільш цифровізованих формувань Сил оборони.

Заєць також брав участь у роботі вищого військового командування ще до призначення на посаду командувача Сухопутних військ. У липні 2026 року він доповідав Володимиру Зеленському разом з іншими командирами корпусів про ситуацію на фронті, зокрема на Слов’янському, Покровському, Олександрівському та Харківському напрямках.

Публічна біографія Заїця суттєво відрізняється від біографій політиків або медійних персон. У відкритих авторитетних джерелах практично немає підтверджених подробиць про його особисте життя, дружину, дітей, хобі, зріст або особисті сторінки в соціальних мережах. Тому ці дані не варто додавати до біографічного матеріалу без надійного підтвердження.

Відповіді на питання про Святослава Заєця

Хто такий Святослав Заєць?

Святослав Заєць — український військовий, бригадний генерал ЗСУ та виходець із Десантно-штурмових військ. До вересня 2026 року він командував 20-м армійським корпусом. 2 вересня президент Володимир Зеленський призначив його командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Де служив Святослав Заєць?

Заєць тривалий час служив у Десантно-штурмових військах. У 2014 році він командував розвідувальною ротою 25-ї повітрянодесантної бригади, а пізніше став начальником штабу — заступником командира 8-го корпусу ДШВ. У квітні 2026 року офіцер очолив 20-й армійський корпус.

Що відомо про службу Заїця у Криму?

У 2014 році Заєць перебував у Криму під час навчань 25-ї повітрянодесантної бригади. Після початку російської окупації його розвідувальна рота була заблокована російськими військовими. Заєць відмовився прийняти їхні умови та організував вихід особового складу на материкову частину України.

Яке військове звання має Святослав Заєць?

Святослав Заєць має звання бригадного генерала. Президент Володимир Зеленський присвоїв йому це звання у травні 2026 року, після призначення на посаду командира 20-го армійського корпусу. До цього Заєць служив у званні полковника.

Коли Святослав Заєць став командувачем Сухопутних військ?

Володимир Зеленський призначив Заїця командувачем Сухопутних військ ЗСУ 2 вересня 2026 року. Призначення оформлено указом №853/2026. На цій посаді він змінив Геннадія Шаповалова, якого президент звільнив того самого дня окремим указом.