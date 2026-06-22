Святослав Вакарчук: біографія та цікаві факти про співака
2026-22-06    159

Святослав Вакарчук: біографія та цікаві факти про співака

Святослав Вакарчук — український музикант, автор пісень, громадський діяч і один із найвідоміших рок-виконавців країни. Найбільшу популярність він здобув як фронтмен гурту «Океан Ельзи», який з середини 1990-х років став одним із символів сучасної української музики. Протягом кар’єри Вакарчук поєднував творчість із громадською та політичною діяльністю, двічі стаючи народним депутатом України. Його пісні неодноразово очолювали музичні чарти, а концерти збирали десятки тисяч слухачів в Україні та за кордоном. Завдяки багаторічній сценічній діяльності та активній суспільній позиції він залишається однією з найвпізнаваніших постатей української культури.

Біографія

Святослав Іванович Вакарчук народився 14 травня 1975 року в Мукачеві Закарпатської області, але виріс у Львові. Його батько Іван Вакарчук був відомим фізиком, ректором Львівського національного університету імені Івана Франка та пізніше обіймав посаду міністра освіти і науки України.

У 1996 році Святослав закінчив фізичний факультет Львівського національного університету за спеціальністю «теоретична фізика». Також він здобув освіту економіста-міжнародника та згодом захистив дисертацію, отримавши науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

У 1994 році став одним із засновників рок-гурту «Океан Ельзи», а вже через кілька років колектив здобув загальноукраїнську популярність. За час існування гурту були випущені численні студійні альбоми, а композиції «Там, де нас нема», «911», «Без бою», «Обійми» та інші стали хітами української сцени.

Політична діяльність Вакарчука також привертала увагу суспільства. У 2007 році він був обраний народним депутатом Верховної Ради VI скликання, однак достроково склав депутатські повноваження. У 2019 році очолив партію «Голос» і вдруге пройшов до парламенту, отримавши мандат народного депутата IX скликання, від якого також відмовився у 2020 році.

Окрім музики, Вакарчук бере участь у благодійних та громадських ініціативах, а після початку повномасштабної війни регулярно відвідував українських військових і виступав із концертами в різних регіонах країни.

Цікаві факти

Святослав Вакарчук має ступінь кандидата фізико-математичних наук, що є рідкістю серед професійних музикантів. Його наукова підготовка пов’язана з теоретичною фізикою та дослідженнями у цій галузі.

Гурт «Океан Ельзи», незмінним лідером якого є Вакарчук, вважається одним із найуспішніших музичних проєктів незалежної України. Колектив багаторазово проводив масштабні стадіонні концерти та гастролював у Європі й Північній Америці.

Політична кар’єра музиканта неодноразово ставала предметом суспільних дискусій через його рішення достроково складати депутатський мандат. Сам Вакарчук пояснював такі кроки бажанням працювати над змінами поза межами парламентської діяльності.

Інформація про особисте життя співака тривалий час залишається закритою. Він рідко коментує сімейні питання та намагається відокремлювати приватну сферу від публічної діяльності.

Під час російсько-української війни музикант активно підтримує українських захисників, бере участь у благодійних заходах і виступає перед військовими, використовуючи свою публічну платформу для підтримки України.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Святославу Вакарчуку?
Святослав Вакарчук народився 14 травня 1975 року. Його вік залежить від поточної дати. Він залишається активним у музичній та громадській діяльності.

Чим відомий Святослав Вакарчук?
Насамперед він є фронтменом і вокалістом гурту «Океан Ельзи». Крім музичної кар’єри, Вакарчук відомий участю в українській політиці та громадських ініціативах.

Яку освіту має Святослав Вакарчук?
Він закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, де вивчав теоретичну фізику та міжнародну економіку. Також має науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Чи був Святослав Вакарчук народним депутатом?
Так. Він двічі обирався до Верховної Ради України — у VI та IX скликаннях. В обох випадках його депутатські повноваження були припинені достроково.

Що відомо про особисте життя Святослава Вакарчука?
Музикант нечасто розповідає про приватне життя публічно. Частина інформації про його родину з’являлася в медіа, однак сам він традиційно уникає детальних коментарів на цю тему.

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