Світовий попит на кавуни зростає через нові сорти та експорт
2026-27-07    112

Світовий попит на кавуни зростає через нові сорти та експорт

Світовий ринок кавунів демонструє стале зростання попиту завдяки селекції нових сортів, розвитку експорту та збільшенню інтересу споживачів до сезонних фруктів. Виробники розширюють асортимент, експериментують із незвичними різновидами та виходять на преміальний сегмент. Чому окремі сорти коштують у десятки разів дорожче за звичайні та які незвичайні різновиди вже стали предметом колекціонування, можна дізнатися за посиланням.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), кавун залишається однією з найпоширеніших баштанних культур у світі. Щороку глобальне виробництво перевищує 100 млн тонн, а найбільшими виробниками є Китай, Туреччина, Індія, Алжир і Бразилія. Частка Китаю у світовому врожаї перевищує 60%, що робить країну ключовим гравцем міжнародного ринку.

Останніми роками виробники активно інвестують у селекцію нових сортів. Основний акцент робиться на підвищенні солодкості плодів, покращенні транспортабельності, стійкості до посухи та хвороб, а також створенні безнасіннєвих різновидів. За оцінками аналітиків аграрного ринку, саме сегмент преміальних і незвичайних сортів демонструє найвищі темпи зростання, оскільки споживачі дедалі частіше готові платити більше за ексклюзивну продукцію.

Популярність кавунів зростає і завдяки тренду на здорове харчування. Дієтологи наголошують, що плоди містять значну кількість води, вітамін С, вітамін А, калій та антиоксидант лікопен, який досліджується через його потенційний позитивний вплив на серцево-судинну систему. Саме тому кавуни традиційно входять до переліку найпопулярніших сезонних фруктів у літній період.

Міжнародна торгівля також продовжує зростати. Європейський Союз залишається одним із найбільших імпортерів кавунів, отримуючи продукцію насамперед з Іспанії, Італії, Греції та Марокко. Водночас виробники активно розвивають логістику, що дозволяє експортувати врожай на великі відстані без суттєвої втрати якості.

Експерти аграрного сектору зазначають, що зміна клімату дедалі більше впливає на вирощування баштанних культур. Посухи, екстремальна спека та нерівномірний розподіл опадів змушують фермерів переходити на нові технології зрошення, впроваджувати сучасні системи моніторингу ґрунтів та використовувати більш стійкі гібриди.

Попри погодні виклики, світовий попит на кавуни залишається високим. Виробники очікують, що розвиток селекції, розширення експортних ринків та поява нових преміальних сортів і надалі стимулюватимуть інтерес споживачів, а баштанна культура збереже статус одного з найпопулярніших сезонних продуктів у світі.

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