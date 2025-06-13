Світовий банк оновив критерії крайньої бідності: тепер її межа — $3 на день на людину. Раніше було — $2,15, але нові дані про паритет купівельної спроможності (ПКС) змінили картину.
ПКС — це не просто курс валют. Це метод, який враховує, скільки реально можна купити в кожній країні за $1.
І нові обрахунки показали:
- світ живе на менші гроші, ніж здавалося
- масштаби бідності були занижені ㅤ
Наслідки:
— До 2030 року викорінити крайню бідність буде ще складніше
— Найвища концентрація — в Африці на південь від Сахари та в нестабільних регіонах
— Переоцінка ризиків і соціальної нерівності — неминуча ㅤ
«Світ бідніший, ніж ми думали, і менш імовірно, що зможе викорінити крайню бідність до 2030 року, оскільки крайня бідність дедалі більше концентрується в країнах Африки на південь від Сахари та нестабільних країнах»,
— пишуть економісти Світового банку.