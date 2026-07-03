Світові ціни на пшеницю впали через прогнози врожаю в Чорномор’ї
2026-03-07    61

Світові ціни на пшеницю впали через прогнози врожаю в Чорномор’ї

Світові ціни на пшеницю в червні знизилися на 4,4% на тлі очікувань достатньої пропозиції зерна з країн Чорноморського регіону. Про це повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) у щомісячному огляді продовольчих ринків. Водночас індекс цін на зернові ФАО за підсумками червня становив у середньому 110,2 пункту, що на 3,5% нижче, ніж у травні, але на 2,7% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За оцінкою організації, основним чинником здешевлення пшениці стали високі темпи збирання нового врожаю та сприятливі прогнози щодо експорту із Чорноморського регіону. Саме очікування значної пропозиції зерна переважили занепокоєння, пов’язане зі станом посівів у США та Австралії, де аграрії продовжують працювати в умовах несприятливої погоди.

У ФАО зазначають, що ситуація в Австралії залишається неоднозначною. Хоча останні опади частково покращили вологозабезпечення окремих регіонів, посушливі погодні умови, пов’язані з кліматичним явищем Ель-Ніньйо, продовжують створювати ризики для майбутнього врожаю. Додатковим фактором тиску на виробників залишаються високі виробничі витрати, які впливають на економіку вирощування зернових культур.

Окрім погодних чинників, на світові котирування вплинули макроекономічні фактори. Зміцнення курсу долара США традиційно зробило американську аграрну продукцію менш конкурентоспроможною для частини імпортерів. Одночасно зниження світових цін на енергоносії, пов’язане з очікуваннями послаблення геополітичної напруженості навколо Ормузької протоки, також сприяло загальному зниженню вартості зернових на міжнародних ринках.

Суттєве падіння зафіксовано і на ринку кукурудзи. За даними ФАО, її світові ціни в червні скоротилися на 6,2%. Організація пояснює це прогнозами великої пропозиції зерна з країн Південної Америки, де очікуються високі обсяги виробництва. Додатковий вплив мало зниження нафтових котирувань, що зменшило економічну привабливість виробництва біопалива та, відповідно, попит на кукурудзу як сировину.

Попри поточне здешевлення окремих зернових культур, загальний індекс зернових ФАО все ще перевищує торішній рівень. Це свідчить, що міжнародний ринок продовжує перебувати під впливом комплексу факторів, серед яких кліматичні зміни, логістичні ризики, валютні коливання та ситуація на енергетичних ринках.

Для країн-експортерів зерна, зокрема держав Чорноморського регіону, нинішня ситуація означає збереження високої конкуренції на світовому ринку. Водночас для імпортерів зниження котирувань може частково зменшити витрати на закупівлю продовольства та кормів, якщо тенденція збережеться у наступні місяці. Подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від фактичних результатів жнив у провідних країнах-виробниках, погодних умов у другій половині літа та розвитку ситуації на глобальних товарних і енергетичних ринках.

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