Світові ціни на пшеницю різко зросли після атак на азовське судноплавство

Світові ціни на пшеницю зросли більш ніж на 4% після повідомлень про удари України по російських суднах в Азовському морі та подальші перебої у судноплавстві. Одночасно на ринок впливають російські атаки на портову інфраструктуру України, через яку здійснюється експорт зернових. Сукупність цих факторів посилила занепокоєння учасників світового аграрного ринку щодо стабільності поставок із Чорноморського регіону.

В тему: Світові ціни на пшеницю впали через прогнози врожаю в Чорномор’ї

За даними міжнародних ринкових оглядів, стрибок котирувань відбувся після того, як Україна заявила про ураження 76 російських суден за останні дні. Серед них, як стверджує українська сторона, були суховантажні судна, які використовувалися для перевезення зерна. На цьому тлі рух суден в акваторії Азовського моря суттєво ускладнився, що створило додаткові ризики для морської логістики.

Азовське та Чорне моря залишаються ключовими маршрутами експорту зернових із регіону. Будь-які перебої в роботі морських коридорів швидко позначаються на біржових цінах, оскільки Росія та Україна входять до числа найбільших світових постачальників пшениці, кукурудзи та інших сільськогосподарських культур. Інвестори та трейдери традиційно реагують на подібні події переглядом оцінок майбутньої пропозиції зерна на міжнародному ринку.

Додатковий вплив на ціноутворення мають удари Росії по українській портовій інфраструктурі. Останнім часом під атаками опинилися порти Одеси, Чорноморська та Ізмаїла, через які проходить значна частина українського зернового експорту. Пошкодження інфраструктури, складів і перевантажувальних комплексів можуть призводити до затримок поставок та збільшення логістичних витрат.

Аналітики аграрного сектору зазначають, що ринок традиційно гостро реагує на будь-які ризики для чорноморського експорту. Навіть короткострокові перебої в роботі портів або морських маршрутів здатні впливати на ф’ючерсні контракти, оскільки покупці прагнуть заздалегідь врахувати можливий дефіцит продукції або затримки із виконанням контрактів.

Після припинення дії Чорноморської зернової ініціативи експорт української агропродукції дедалі більше залежить від альтернативних морських маршрутів і стабільної роботи дунайських та чорноморських портів. Будь-які загострення безпекової ситуації навколо цих логістичних вузлів безпосередньо впливають не лише на український аграрний сектор, а й на глобальний продовольчий ринок.

Подальша динаміка світових цін значною мірою залежатиме від розвитку безпекової ситуації в акваторії Азовського та Чорного морів, інтенсивності бойових дій, а також можливостей експортерів підтримувати стабільні поставки зернових. Учасники ринку продовжують оцінювати ризики для нового маркетингового сезону та уважно стежать за ситуацією навколо ключових експортних маршрутів.