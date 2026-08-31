Світлана Тарабарова: біографія та цікаві факти про співачку

Світлана Тарабарова — українська співачка, авторка пісень, композиторка, музична продюсерка та акторка, яка виступає під сценічним ім’ям TARABAROVA. Вона стала відомою спочатку завдяки участі в телевізійному проєкті «Фабрика зірок-2» та роботі у гурті Real O, а згодом розпочала сольну кар’єру. Артистка народилася в Херсоні й упродовж кар’єри створила низку популярних україномовних композицій та музичних проєктів для дітей. Тарабарова також бере участь у культурних і благодійних ініціативах та працює з молодими виконавцями. У серпні 2026 року співачка повідомила, що через постійні російські атаки вирішила вивезти трьох дітей із Київщини до більш безпечного місця.

Біографія

Світлана Василівна Тарабарова народилася 26 липня 1990 року в Херсоні. Вона виросла у багатодітній родині: її батько працював на заводі, а мати була вихователькою дитячого садка. З дитинства майбутня артистка займалася музикою, навчалася гри та вокалу, а також відвідувала творчі гуртки. У 13 років вона стала учасницею танцювального колективу «Оазис».

Після закінчення школи Тарабарова переїхала до Києва та вступила до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Її навчання було пов’язане з естрадним вокалом, а професійну музичну кар’єру вона почала ще в молодому віці. За даними біографічних матеріалів та інтерв’ю, артистка працює у творчій сфері з підліткового віку.

У 2008 році Світлана взяла участь у другому сезоні телепроєкту «Фабрика зірок». Після цього вона стала учасницею жіночого гурту Real O, у складі якого працювала близько чотирьох років. У 2012 році Тарабарова завершила співпрацю з колективом і почала сольну кар’єру, поступово сформувавши власний сценічний образ під ім’ям TARABAROVA.

У сольній творчості співачка працює як виконавиця та авторка музики. Серед її професійних відзнак згадуються премія «Пісня року» 2014 року та нагорода «Золота Жар-птиця» в категорії «Прорив року». У 2018 році вийшов її альбом «23:25», а в подальші роки артистка розвивала також дитячий музичний напрям.

Після початку повномасштабної війни Тарабарова продовжила творчу діяльність, брала участь у благодійних заходах і концертах на підтримку військових та цивільних. В інтерв’ю вона також розповідала про своє ставлення до Херсона, де минуло її дитинство, і про переживання через обстріли рідного міста.

Цікаві факти

У дитинстві Світлана Тарабарова мріяла не лише про сцену: за окремими біографічними матеріалами, певний час вона хотіла стати водійкою. Водночас музика та танці поступово стали головним напрямом її життя. Перші серйозні творчі навички вона здобувала ще до переїзду до Києва.

Артистка народилася у Херсоні, а її родинна історія тісно пов’язана з містом. У 2025 році Тарабарова розповідала, що її батьки пережили російську окупацію Херсона, не виїжджаючи з міста протягом цього періоду. Вона також говорила, що район Корабел, де минуло її дитинство, постійно зазнає атак.

Тарабарова є матір’ю трьох дітей. У 2021 році вона вже поєднувала музичну кар’єру з вихованням двох дітей, а пізніше її родина стала багатодітною. У серпні 2026 року співачка повідомила про рішення евакуювати дітей із Київщини після чергових російських атак, пояснивши це постійною небезпекою для родини.

Окремим напрямом роботи TARABAROVA стала музика для дітей. Артистка пояснювала, що материнський досвід вплинув на її бажання створювати сучасний український дитячий музичний контент. Вона також працювала наставницею молодих виконавців і долучалася до проєктів, пов’язаних із розвитком дитячої музичної творчості.

Відповіді на питання про Світлану Тарабарову

Скільки років Світлані Тарабаровій?

Світлана Тарабарова народилася 26 липня 1990 року. Станом на серпень 2026 року їй 36 років. Вона народилася та виросла в Херсоні.

Чим відома Світлана Тарабарова?

Вона відома як українська співачка, авторка пісень, композиторка та музична продюсерка. Широку популярність артистка здобула після участі у «Фабриці зірок-2» та роботи у Real O. Після виходу з гурту вона побудувала сольну кар’єру під ім’ям TARABAROVA.

Де народилася Світлана Тарабарова?

Співачка народилася в Херсоні. Саме там минули її дитинство та перші роки занять музикою і танцями. Після школи вона переїхала до Києва для здобуття професійної освіти.

Чи має Світлана Тарабарова дітей?

Так, артистка є матір’ю трьох дітей. Вона неодноразово розповідала про поєднання материнства з творчою діяльністю. У серпні 2026 року Тарабарова повідомила, що вирішила вивезти дітей із Київщини через безпекову ситуацію.

Чому Світлана Тарабарова евакуювала дітей із Київщини?

Наприкінці серпня 2026 року співачка повідомила, що родина більше не витримує постійної небезпеки, пов’язаної з російськими атаками. Після чергового обстрілу Київщини вона ухвалила рішення вивезти дітей у безпечніше місце. Артистка та її родина до цього проживали в Київській області.