Світлана Лобода — українська співачка, авторка пісень, телеведуча та одна з найвідоміших артисток зі Східної Європи. За понад два десятиліття кар’єри вона пройшла шлях від учасниці популярного гурту до сольної виконавиці, чиї кліпи та композиції збирали сотні мільйонів переглядів. Її творчість неодноразово ставала предметом суспільних дискусій через роботу на різних музичних ринках та публічні заяви. Лобода представляла Україну на міжнародних конкурсах, виступала на великих концертних майданчиках та входила до рейтингів найпопулярніших артистів регіону. Попри численні суперечки навколо її діяльності, вона залишається однією з найбільш впізнаваних представниць українського шоу-бізнесу.

Біографія

Світлана Сергіївна Лобода народилася 18 жовтня 1982 року в Києві. З дитинства займалася музикою та навчалася гри на фортепіано, а пізніше вступила до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.

Перші кроки на професійній сцені Лобода зробила наприкінці 1990-х років. Вона брала участь у музичних колективах та театральних постановках, а широку популярність здобула у 2004 році після приєднання до гурту ВІА Гра. У складі колективу артистка працювала лише кілька місяців, однак саме цей період став важливим етапом її кар’єри.

Наприкінці 2004 року Лобода розпочала сольну діяльність. Перші пісні швидко потрапили до музичних чартів України та інших країн пострадянського простору. У 2005 році вона випустила дебютний альбом «Ты не забудешь», а також активно розвивала концертну діяльність.

У 2009 році співачка представляла Україну на Євробачення 2009 з композицією Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl). За результатами голосування вона посіла 12-те місце.

Протягом 2010-х років Лобода стала однією з найуспішніших артисток на російськомовному музичному ринку. Її хіти «Твои глаза», «Случайная», «SuperSTAR» та інші отримували мільйони прослуховувань. У цей період вона регулярно проводила великі концертні тури та отримувала музичні нагороди.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Лобода заявила про припинення діяльності в РФ та перейшла на активнішу комунікацію українською мовою. Також вона брала участь у благодійних проєктах на підтримку українців, які постраждали від війни.

Цікаві факти

Одним із найобговорюваніших моментів у кар’єрі Лободи став її вихід із гурту «ВІА Гра». Артистка провела в колективі лише кілька місяців, але саме після цього отримала загальнонаціональну популярність.

У різні роки співачка неодноразово потрапляла до рейтингів найбільш високооплачуваних артистів шоу-бізнесу на пострадянському просторі. Її концертні програми вирізнялися масштабними постановками та складними сценічними шоу.

Особисте життя Лободи регулярно привертало увагу медіа. Відомо, що у 2011 році вона народила доньку Євангеліну. У 2018 році співачка стала матір’ю вдруге — народилася донька Тільда. Водночас артистка тривалий час не розкривала подробиць щодо батьків своїх дітей.

Серед резонансних тем, пов’язаних із Лободою, були її виступи в Росії після 2014 року. Через це співачка неодноразово ставала об’єктом критики частини українського суспільства. Після 2022 року вона публічно засудила російське вторгнення та заявила про перегляд багатьох аспектів своєї кар’єри.

Лобода також займається благодійною діяльністю. Після початку великої війни вона брала участь у зборі коштів для допомоги українським біженцям та постраждалим від бойових дій.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Світлані Лободі?

Світлана Лобода народилася 18 жовтня 1982 року. Станом на 2026 рік їй виповнюється 44 роки. Більше половини життя вона присвятила музичній кар’єрі.

Де народилася Світлана Лобода?

Співачка народилася у Києві. Саме в столиці України вона отримала музичну освіту та зробила перші кроки на сцені. Київ залишається важливою частиною її біографії.

Чи була Лобода учасницею «ВІА Гри»?

Так, у 2004 році вона увійшла до складу гурту «ВІА Гра». Хоча цей період тривав недовго, участь у популярному колективі значно збільшила її впізнаваність. Незабаром після цього вона розпочала сольну кар’єру.

Скільки дітей має Світлана Лобода?

У співачки дві доньки — Євангеліна та Тільда. Вона періодично публікує фото та розповідає про дітей у соціальних мережах. Водночас більшість деталей сімейного життя артистка воліє не афішувати.

Чим займається Світлана Лобода зараз?

Після 2022 року артистка продовжує музичну діяльність, випускає нові пісні та бере участь у міжнародних концертах. Також вона долучається до благодійних ініціатив і підтримує проєкти допомоги українцям, які постраждали від війни.