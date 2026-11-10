Світлана Білоножко: біографія та цікаві факти про співачку

Світлана Білоножко — українська співачка, телеведуча та народна артистка України, відома багаторічною роботою на телебаченні й виступами на естраді. Широку впізнаваність їй принесла не лише сольна творчість, а й музичний дует із чоловіком, співаком Віталієм Білоножком. Разом вони створили фестиваль родинної творчості «Мелодія двох сердець», який став помітною частиною українського музичного життя. До музичної кар’єри Білоножко працювала на УТ-1, де вела різножанрові телевізійні програми. Після смерті чоловіка у 2024 році артистка продовжила творчу діяльність і почала частіше розповідати про спільне життя, втрату та особисті плани.
Біографія
Світлана Григорівна Білоножко народилася 1 вересня 1957 року в селі Маломихайлівка на Дніпропетровщині. Після школи вона обрала мистецький напрям і вступила до Дніпропетровського театрального училища, де навчалася на музично-акторському відділенні. Згодом продовжила освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Також у біографічних матеріалах згадується її навчання в Київському національному університеті культури і мистецтв.
Професійний шлях Білоножко розпочався на театральній сцені. Вона працювала в Київському державному театрі оперети, виконувала сольні партії та брала участь у гастролях. Театральний досвід дав їй змогу розвивати вокальні й акторські навички, які згодом стали у пригоді на телебаченні та естраді.
У 1980 році Світлана Білоножко прийшла на українське телебачення. Вона працювала дикторкою та ведучою програм УТ-1 приблизно 14 років. За цей час артистка з’являлася в ефірі в різних форматах: від дитячих і розважальних передач до музичних та інформаційних програм. Серед проєктів, із якими пов’язана її телевізійна кар’єра, — «Вечірня казка», «Мода, мода», «Музичний телеярмарок» і «Новини».
Паралельно з роботою на телебаченні Білоножко розвивала музичну кар’єру. Важливою частиною її творчого життя стало знайомство зі співаком Віталієм Білоножком, за якого вона вийшла заміж. Подружжя виступало разом, створивши творчий дует, а їхні спільні номери стали впізнаваною частиною української естради.
У 1995 році Світлані Білоножко присвоїли звання заслуженої артистки України. 27 серпня 1999 року президентським указом їй надали звання народної артистки України — за вагомий особистий внесок у розвиток музичної культури та плідну творчу діяльність.
Разом із чоловіком артистка започаткувала фестиваль родинної творчості «Мелодія двох сердець». Проєкт був присвячений сімейним музичним колективам і виконавцям, які виступають разом із близькими. Фестиваль став одним із найвідоміших спільних проєктів подружжя та продовжив їхню роботу з популяризації родинного музикування.
У шлюбі Світлани та Віталія Білоножків народилися двоє синів — Георгій і Євген. Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року. Після його смерті Світлана продовжила виступати та брати участь у телевізійних проєктах, присвячених українській музиці й творчій спадщині подружжя.
Цікаві факти
Світлана Білоножко поєднувала телебачення і сцену. До того, як її стали широко впізнавати як співачку, вона багато років працювала в ефірі УТ-1. Телевізійна кар’єра охоплювала різні жанри, тому артистка мала досвід роботи і з розважальними, і з інформаційними форматами.
Історія знайомства з Віталієм Білоножком почалася через спільного знайомого. В одному з інтерв’ю подружжя розповідало, що майбутній чоловік прийшов познайомитися зі Світланою разом із товаришем, який навчався з ним і знав артистку. Їхні стосунки згодом переросли у шлюб і багаторічну творчу співпрацю.
Подружжя створило не лише дует, а й окремий фестивальний проєкт. «Мелодія двох сердець» була присвячена родинній творчості. Завдяки цьому фестивалю на сцені могли виступати не тільки професійні артисти, а й музичні родини.
Білоножко відверто говорила про складні моменти сімейного життя. В інтерв’ю вона згадувала, що в їхніх стосунках, як і в багатьох шлюбах, траплялися емоційні конфлікти. Артистка не намагалася представляти сімейну історію винятково безхмарною, водночас підкреслювала значення спільно прожитих років.
Після смерті чоловіка співачка не виключає нових стосунків. У листопаді 2026 року Білоножко розповіла в інтерв’ю, що не вважає себе закритою для нового кохання, але поки не зустріла людину, з якою хотіла б будувати стосунки. Вона також зізналася, що мимоволі порівнює чоловіків із Віталієм, із яким прожила десятиліття.
Артистка продовжує з’являтися в телевізійних інтерв’ю. Серед тем її публічних розмов — українська музика, зміни в шоу-бізнесі, мовне питання, творчість за кордоном і життя після втрати чоловіка. В одному з інтерв’ю для «Суспільне Культура» вона також говорила про зовнішність, догляд за собою та ставлення до пластичних операцій.
Відповіді на питання про Світлану Білоножко
Скільки років Світлані Білоножко?
Світлана Білоножко народилася 1 вересня 1957 року. Станом на листопад 2026 року їй 69 років. Місце її народження — село Маломихайлівка на Дніпропетровщині.
Ким є Світлана Білоножко за професією?
Вона українська співачка та телеведуча. На початку кар’єри працювала в Київському театрі оперети, а з 1980 року — на телебаченні. Також відома як учасниця музичного дуету з Віталієм Білоножком.
Хто був чоловіком Світлани Білоножко?
Її чоловіком був співак і народний артист України Віталій Білоножко. Подружжя багато років виступало разом і заснувало фестиваль «Мелодія двох сердець». Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року.
Скільки дітей у Світлани Білоножко?
У співачки двоє синів — Георгій та Євген. Вони народилися в шлюбі з Віталієм Білоножком. Артистка не робить приватне життя дітей центральною темою своїх публічних виступів.
Які почесні звання має Світлана Білоножко?
У 1995 році їй присвоїли звання заслуженої артистки України. У 1999 році вона стала народною артисткою України. Відзнаки пов’язані з її внеском у розвиток музичної культури та творчою діяльністю.