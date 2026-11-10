Світлана Білоножко: біографія та цікаві факти про співачку
2026-10-11    137

Світлана Білоножко: біографія та цікаві факти про співачку

Світлана Білоножко — українська співачка, телеведуча та народна артистка України, відома багаторічною роботою на телебаченні й виступами на естраді. Широку впізнаваність їй принесла не лише сольна творчість, а й музичний дует із чоловіком, співаком Віталієм Білоножком. Разом вони створили фестиваль родинної творчості «Мелодія двох сердець», який став помітною частиною українського музичного життя. До музичної кар’єри Білоножко працювала на УТ-1, де вела різножанрові телевізійні програми. Після смерті чоловіка у 2024 році артистка продовжила творчу діяльність і почала частіше розповідати про спільне життя, втрату та особисті плани.

Біографія

Світлана Григорівна Білоножко народилася 1 вересня 1957 року в селі Маломихайлівка на Дніпропетровщині. Після школи вона обрала мистецький напрям і вступила до Дніпропетровського театрального училища, де навчалася на музично-акторському відділенні. Згодом продовжила освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Також у біографічних матеріалах згадується її навчання в Київському національному університеті культури і мистецтв.

Професійний шлях Білоножко розпочався на театральній сцені. Вона працювала в Київському державному театрі оперети, виконувала сольні партії та брала участь у гастролях. Театральний досвід дав їй змогу розвивати вокальні й акторські навички, які згодом стали у пригоді на телебаченні та естраді.

У 1980 році Світлана Білоножко прийшла на українське телебачення. Вона працювала дикторкою та ведучою програм УТ-1 приблизно 14 років. За цей час артистка з’являлася в ефірі в різних форматах: від дитячих і розважальних передач до музичних та інформаційних програм. Серед проєктів, із якими пов’язана її телевізійна кар’єра, — «Вечірня казка», «Мода, мода», «Музичний телеярмарок» і «Новини».

Паралельно з роботою на телебаченні Білоножко розвивала музичну кар’єру. Важливою частиною її творчого життя стало знайомство зі співаком Віталієм Білоножком, за якого вона вийшла заміж. Подружжя виступало разом, створивши творчий дует, а їхні спільні номери стали впізнаваною частиною української естради.

У 1995 році Світлані Білоножко присвоїли звання заслуженої артистки України. 27 серпня 1999 року президентським указом їй надали звання народної артистки України — за вагомий особистий внесок у розвиток музичної культури та плідну творчу діяльність.

Разом із чоловіком артистка започаткувала фестиваль родинної творчості «Мелодія двох сердець». Проєкт був присвячений сімейним музичним колективам і виконавцям, які виступають разом із близькими. Фестиваль став одним із найвідоміших спільних проєктів подружжя та продовжив їхню роботу з популяризації родинного музикування.

У шлюбі Світлани та Віталія Білоножків народилися двоє синів — Георгій і Євген. Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року. Після його смерті Світлана продовжила виступати та брати участь у телевізійних проєктах, присвячених українській музиці й творчій спадщині подружжя.

Цікаві факти

Світлана Білоножко поєднувала телебачення і сцену. До того, як її стали широко впізнавати як співачку, вона багато років працювала в ефірі УТ-1. Телевізійна кар’єра охоплювала різні жанри, тому артистка мала досвід роботи і з розважальними, і з інформаційними форматами.

Історія знайомства з Віталієм Білоножком почалася через спільного знайомого. В одному з інтерв’ю подружжя розповідало, що майбутній чоловік прийшов познайомитися зі Світланою разом із товаришем, який навчався з ним і знав артистку. Їхні стосунки згодом переросли у шлюб і багаторічну творчу співпрацю.

Подружжя створило не лише дует, а й окремий фестивальний проєкт. «Мелодія двох сердець» була присвячена родинній творчості. Завдяки цьому фестивалю на сцені могли виступати не тільки професійні артисти, а й музичні родини.

Білоножко відверто говорила про складні моменти сімейного життя. В інтерв’ю вона згадувала, що в їхніх стосунках, як і в багатьох шлюбах, траплялися емоційні конфлікти. Артистка не намагалася представляти сімейну історію винятково безхмарною, водночас підкреслювала значення спільно прожитих років.

Після смерті чоловіка співачка не виключає нових стосунків. У листопаді 2026 року Білоножко розповіла в інтерв’ю, що не вважає себе закритою для нового кохання, але поки не зустріла людину, з якою хотіла б будувати стосунки. Вона також зізналася, що мимоволі порівнює чоловіків із Віталієм, із яким прожила десятиліття.

Артистка продовжує з’являтися в телевізійних інтерв’ю. Серед тем її публічних розмов — українська музика, зміни в шоу-бізнесі, мовне питання, творчість за кордоном і життя після втрати чоловіка. В одному з інтерв’ю для «Суспільне Культура» вона також говорила про зовнішність, догляд за собою та ставлення до пластичних операцій.

Відповіді на питання про Світлану Білоножко

Скільки років Світлані Білоножко?

Світлана Білоножко народилася 1 вересня 1957 року. Станом на листопад 2026 року їй 69 років. Місце її народження — село Маломихайлівка на Дніпропетровщині.

Ким є Світлана Білоножко за професією?

Вона українська співачка та телеведуча. На початку кар’єри працювала в Київському театрі оперети, а з 1980 року — на телебаченні. Також відома як учасниця музичного дуету з Віталієм Білоножком.

Хто був чоловіком Світлани Білоножко?

Її чоловіком був співак і народний артист України Віталій Білоножко. Подружжя багато років виступало разом і заснувало фестиваль «Мелодія двох сердець». Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року.

Скільки дітей у Світлани Білоножко?

У співачки двоє синів — Георгій та Євген. Вони народилися в шлюбі з Віталієм Білоножком. Артистка не робить приватне життя дітей центральною темою своїх публічних виступів.

Які почесні звання має Світлана Білоножко?

У 1995 році їй присвоїли звання заслуженої артистки України. У 1999 році вона стала народною артисткою України. Відзнаки пов’язані з її внеском у розвиток музичної культури та творчою діяльністю.

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