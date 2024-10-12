Суди массово скасовують штрафи ТЦК

У більшості випадків суд скасовує штрафи ТЦК, виписані за новими правилами мобілізації, повідомляє Опендатабот.

За 5 місяців з моменту введення в дію нових норм у судовому реєстрі вдалося знайти щонайменше 314 справ щодо скасування штрафів.

З кожним місяцем їх стає дедалі більше: 32 – у липні, 90 – у серпні, 148 – у вересні.

Основні причини скасування штрафів: